Артур Далалоян: «Условия МОК полностью связывают нам руки и ноги. Мы поддерживаем нашу страну, а эти санкции абсолютно не обоснованы»

Гимнаст Артур Далалоян рассказал об отношении к Олимпийским играм и Томасу Баху.

— Будете смотреть Олимпийские игры в Париже?

— Как действующий спортсмен, результаты должен буду посмотреть. Результатами я точно поинтересуюсь. Может, посмотрю некоторые дни турнира по спортивной гимнастике.

— Как оцените уровень олимпийского турнира по гимнастике без россиян?

— Без россиян это менее интересные соревнования, все-таки мы действующие олимпийские чемпионы.

— Как относитесь ко всем условиям МОК, которые он выдвинул для допуска россиян и, по сути, отсеял многих лидеров сборной России от Игр в Париже?

— Эти условия неприемлемы для нас. Условия МОК полностью связывают нам руки и ноги. Мы поддерживаем нашу страну, а эти санкции абсолютно не обоснованы.

— Томас Бах ранее молился пранкерам Вовану и Лексусу, чтобы в России не состоялись Игры дружбы. Какое у вас отношение к Баху после такого перфоманса?

— Поведение Баха — это абсурд, конечно. Я уверен, что наша страна способна проводить соревнования на высочайшем уровне. Мы, как действующие спортсмены, с нетерпением ждем такие соревнования, как Игры дружбы. Надеемся, что они пройдут назло всем нашим недоброжелателям, — сказал Далалоян.