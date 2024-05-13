Винер о Дегтяреве: «Под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физкультуры и спорта»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер ВФХГ Михаил Дегтярев Гимнастика

Ирина Винер поддержала кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ.

Дегтярев – губернатор Хабаровского края.

«Положительно отношусь к назначению нового министра спорта. Михаил Дегтярев показал себя как хороший руководитель и великолепный губернатор.

Уверена, что под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физической культуры и спорта высших достижений», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

12 мая в профильном комитете Госдумы одобрили кандидатуру Дегтярева в качестве министра спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

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54 комментария
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Победим белорусов во всех суперсериях?
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Уверена, что мы достигнет с Дегтяревым высочайших результатов в спорте - сказала Винер и кряхтя пошла присягать в баню к Дегтяреву.
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Извините, а под руководством Матыцина не могли что ли? Кто же его поставил спортом нашим руководить?
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Ответ jSH
Есть же тут жители Хабаровского Края? Расскажите плз, чем таким великолепным этот губернатор себя показал?
Если губернатора "повысили" в такое министерство как "министерство спорта" (это с нашим-то спортом без международных турниров), то это на самом деле не повышение, а означает, что хабаровчане наконец искупили перед пожизненным президентом свои грехи за протесты несколько лет назад и им теперь назначат обычного губернатора.
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0
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Если бы министром спорта сделали Хасбика, то Винер первой бы кричала о его высоких организаторских способностях, успехах в спорте и маркетинге
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Есть же тут жители Хабаровского Края? Расскажите плз, чем таким великолепным этот губернатор себя показал?
+17
-1
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Что она несёт? Каких высочайших результатов? В соревновании на лучший подлиз, с отрывом лидирует Винер
+15
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А какие результаты считаются высочайшими? Я думал, что министр спорта это не про результаты, а про инфраструктуру, развитие спорта и здорового образа жизни, чтобы во всех уголках страны детишки могли заниматься доступными видами. А не про результаты.
+12
-1
+11
Ответ Bartez1986
Победим белорусов во всех суперсериях?
Казахстан, Буркина-Фасо, Уганда, Ванутату. Мало ли спортивных сверхдержав?
+11
-3
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Уверена, что мы достигнет с Дегтяревым высочайших результатов в спорте - сказала Винер и кряхтя пошла присягать в баню к Дегтяреву.
там спрос на другой пол
+7
0
+7
какая мерзость
+7
0
+7
Наши руководители - самые руководительные руководители! Никто не руководит лучше них! Ни под чьим руководством мы не чувствуем себя лучше! Ни один руководитель не сможет достигнуть того, чего достигнет тот руководитель, который нами руководит!
+4
0
+4
По национальной традиции можно все валить на предшественника. Теперь ждем рассказа почему мы не смогли достичь высочайших результатов при Матыцине.
+4
0
+4
Ответ Westmoreland
Что она несёт? Каких высочайших результатов? В соревновании на лучший подлиз, с отрывом лидирует Винер
Почему вы недооцениваете Елену Валерьевну? Да и вообще в этом соревновании сейчас много «достойных» участников
+3
0
+3
"Положительно отношусь к назначению нового министра спорта. Михаил Дегтярев показал себя как хороший руководитель и великолепный губернатор." (с) Вполне возможно, что губернатор он хороший, но откуда тебе об этом знать, ты что жила в Хабаровском крае? А министром спорта он ещё не был, так что все это предположение, не более того.
+3
0
+3
Команда "лизать" успешно отработана бабулей)
+3
0
+3
Винер не гляди что бабулька уже, прогибается все ещё как молодая гимнастка, легко и во всех позах
+3
0
+3
А может и не сможем
+5
-2
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Ну, или как минимум посмешим народ очередными дикими идеями Дегтярёва. Кремль перекрасим, например...
+3
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Как бы такими темпами Дегтягрёв не стал следующим президентом.
+2
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королева подрулья. канделаки училась на ее конспектах
+2
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+2
Единственная "заслуга" Дегтярева в жизни – походы с Жириновским в баню в качестве glory hole.
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Синхронное припадание перед власть имущими - главный национальный спорт
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Поставь Путин министром спорта Ивана Петровича Сидорова - они все облизывали бы его так же
+2
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Жополизы занялись своим привычным делом
+2
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Ответ Atsuktuvas
Наши руководители - самые руководительные руководители! Никто не руководит лучше них! Ни под чьим руководством мы не чувствуем себя лучше! Ни один руководитель не сможет достигнуть того, чего достигнет тот руководитель, который нами руководит!
И каждый следующий лучше предыдущего
+2
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Ответ Владислав Васильков
И каждый следующий лучше предыдущего
Да каждый прошлый оказывается, вообще, врагом народа, вредителем был. Классика.
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Да от тебя никто другого и не ожидал услышать.
+1
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Сказала и преданно завиляла хвостиком
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Что-то от Винер не было слышно неувлетворение работой Матыцина. Она не верила, что с ним можно "достичь высочайших результатов в области физкультуры и спорта", но помалкивала...
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