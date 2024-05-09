Винер о серебре Дины Авериной в Токио-2020: «Если бы выиграла золото, так бы ее не встречали. Она стала героиней и человеком, который прославил нашу страну»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Токио-2020 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Ирина Винер считает, что Дина Аверина стала героиней и прославила страну.

«Дорогие наши девочки, очень порядочные, очень честные, я не знаю других таких детей, как Дина и Арина, которые так честно и порядочно относились к своему труду, они были маленькими девчушками, а выросли в прекрасных девушек. Они по праву могут называться лучшими гимнастками нашей страны и мира.

Они так хотели стать звездами. В прошлом году получилось так, что Дина, когда ее спросили, почему плачешь на Олимпийских играх, она сказала: «Я не плачу из-за того, что у меня серебро, я плачу из-за того, что несправедливо». Она никогда не могла сказать это просто так, она знала правила.

Дина выступила и сделала все идеально, можно сказать, но после долгого совещания, как сказал Владимир Владимирович Путин, счетоводы отсчитали ей серебряную медаль. Если бы выиграла золото, так бы ее не встречали, как ее встретили, о ней писали во всех газетах и журналах, она стала героиней и человеком, который прославил нашу страну.

Они хотели закончить [после Олимпиады], потому что была обида ужасная. Без флага они никогда не будут выступать ни на каких соревнованиях, они из-за этого закончили. Дина выиграла, а любимчиком была Арина, я любила ее больше всех, она очень талантливая», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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4 комментария
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В чем заключается "прославление страны"? Об этой медали весь мир забыл через 10 минут после завоевания, кроме всех трёх фанатов художественной гимнастики
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"Можно в чем угодно убедить.
целую страну наверняка,
если дух и разум повредить
с помощью печатного станка" (с)
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Да, Винер права, что выиграй Дина Олимпиаду, ее бы так не встречали. Но только потому, что для "встречающих" по разнарядке и разных пропагандистов важнее оттоптаться на том, что мир якобы настроен против нас, чем поздравить с победой
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