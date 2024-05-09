Винер о серебре Дины Авериной в Токио-2020: «Если бы выиграла золото, так бы ее не встречали. Она стала героиней и человеком, который прославил нашу страну»

Ирина Винер считает, что Дина Аверина стала героиней и прославила страну.

«Дорогие наши девочки, очень порядочные, очень честные, я не знаю других таких детей, как и , которые так честно и порядочно относились к своему труду, они были маленькими девчушками, а выросли в прекрасных девушек. Они по праву могут называться лучшими гимнастками нашей страны и мира.

Они так хотели стать звездами. В прошлом году получилось так, что Дина, когда ее спросили, почему плачешь на Олимпийских играх, она сказала: «Я не плачу из-за того, что у меня серебро, я плачу из-за того, что несправедливо». Она никогда не могла сказать это просто так, она знала правила.

Дина выступила и сделала все идеально, можно сказать, но после долгого совещания, как сказал Владимир Владимирович Путин, счетоводы отсчитали ей серебряную медаль. Если бы выиграла золото, так бы ее не встречали, как ее встретили, о ней писали во всех газетах и журналах, она стала героиней и человеком, который прославил нашу страну.

Они хотели закончить [после Олимпиады], потому что была обида ужасная. Без флага они никогда не будут выступать ни на каких соревнованиях, они из-за этого закончили. Дина выиграла, а любимчиком была Арина, я любила ее больше всех, она очень талантливая», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.