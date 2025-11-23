🥇 Российская гимнастка Каюмова стала чемпионкой мира среди юниоров в упражнениях на брусьях

Российская гимнастка Каюмова завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров.

Россиянка Милана Каюмова стала победителем чемпионата мира по спортивной гимнастике среди юниоров, который проходил в Маниле (Филиппины).

Каюмова взяла золото в упражнениях на брусьях (13,933 балла). Второе место заняла Луция Пилярова из Словакии (13,800), третье – американка Кэролайн Моро (13,333).

Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее Каюмова заняла 6-е место в личном многоборье.