Батыршина о решении FIG исключить 5 именных элементов: «Не думаю, что уничтожают то, что связано с Россией. Я не согласна с этим стереотипом»

Яна Батыршина назвала стереотипом предвзятость FIG по элементам россиянок.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на три года удалила из правил пять элементов, названных именами российских гимнасток. Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер связала это решение с тенденцией к упрощению.

«Согласна с мнением Ирины Александровны Винер. Это очень сложные элементы. Их, по сути, исполняли только российские и белорусские гимнастки. Остальные не рисковали. По всей видимости, идет на упрощение и уравнивание.

Сейчас [белоруска] Алина Горносько одна делает элементы Трубниковой и Гизиковой, которые исключили. Получается, что она единственная, кто их делает, а они не будут стоить ничего... И так только допустили, а ей нужно менять эти элементы. Она и так исполняла их единственной, потому что российские гимнастки не выступают.

Не думаю, что уничтожают то, что связано с Россией. Есть элемент Ляйсан Утяшевой, его не убирают. Есть элемент Галимы Шугуровой. Так что я не согласна с этим стереотипом. Эти элементы делают единицы, но нужно, наоборот, давать еще больше за сложность, а не убирать. Это очень расстраивает», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 Батыршина.

Винер об удалении именных элементов россиянок: «Это обосновано тем, что все упрощается. Все, что было связано с Россией стараются уничтожить»