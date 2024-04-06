Дмитрий Губерниев: «Уважаю тех, кто принял решение не ехать на Олимпиаду. Но я поддержу тех, кто поедет»

Теги Ирина Винер Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Гимнастика

Дмитрий Губерниев заявил, что поддержит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предложила провести совет, на котором будет принято решение, участвовать ли российским спортсменам в Олимпийских играх в Париже.

«Это в том смысле, что нужно предоставить трибуну для того, чтобы узнать мнения тех или иных спортсменов. Но здесь все очень просто: теннисисты сказали, что едут. Борцы будут принимать участие в отборе, дзюдоисты тоже. Я не исключаю, что в этом смысле пловцы и представители других федераций изменят свое решение.

Мне кажется, нужно доверять решению спортсменов и федераций. Я уважаю тех, кто принял решение не ехать на Олимпиаду. Но еще раз хочу сказать, что я поддержу тех, кто поедет», – сказал комментатор.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

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5 комментариев
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Губер и своим и чужим и на всякий случай ещё может и 😝
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Губерниев: «Уважаю тех, кто принял решение не ехать на Олимпиаду. --- А кто принял такое решение САМ?
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Умеет Губерниев и тем и другим одновременно сказать правильные слова.
Профессиональный флюгер.
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