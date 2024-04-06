Песков ответил Винер: «Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде»

Пресс-секретарь президента РФ высказался об участии россиян в Олимпиаде-2024.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предложила провести совет, на котором будет принято решение, участвовать ли российским спортсменам в Олимпийских играх в Париже.

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это все приобретает другую окраску.

Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать, такие заявления были из МОК и мы их слышали.

Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация самостоятельно принимает решение. И на последних спортивных совещаниях президент именно об этом говорил», — сказал Дмитрий Песков.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?