Песков ответил Винер: «Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде»

Теги Владимир Путин МОК Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 Дмитрий Песков Гимнастика

Пресс-секретарь президента РФ высказался об участии россиян в Олимпиаде-2024.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предложила провести совет, на котором будет принято решение, участвовать ли российским спортсменам в Олимпийских играх в Париже. 

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это все приобретает другую окраску.

Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать, такие заявления были из МОК и мы их слышали.

Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация самостоятельно принимает решение. И на последних спортивных совещаниях президент именно об этом говорил», — сказал Дмитрий Песков.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

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26 комментариев
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Жабогадюкинг 🐸🐍
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Василич как всегда - ни при чем.
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Удобная позиция. Если спортсмены поедут и не выиграют медали - всех собак повесят на них. Если поедут и выиграют медали - будут народными героями.
Самая настоящая политика и никакого спорта)
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Ответ molot p
ну да, никто не против любой каприз за ваши деньги
И сколько дали на ваш каприз чтоб сюда влезти
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Наш президент чего только не говорил и не обещал) стоимость его слов равна 0
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Эти чиновники от спорта и от власти, которые свое отжили (кто-то даже в молодости сам участвовал в олимпиадах), так легко бросаются словами, решая за спортсменов участвовать им в ней или нет. Очень напоминает ситуацию с мероприятием, которое Путин и Песков назвали войной - точно так же старики гонят в бой молодых, сами при этом свою жизнь прожили в мире и сейчас, в силу возраста, никаких рисков не несут, крича из-за спин. Причём что женщины, что мужчины грешат этим. Бабушки-то куда, казалось бы...
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Не хотите по плохому - будет по хорошему, но это будет хуже, чем по плохому.
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Стандартная мировая практика: озвучиваются публично разные точки зрения, зачастую противоположные. Во-первых, есть видимость дискуссии. Во-вторых, потом всегда можно сказать: мы предупреждали.
Что касается спорсменов, то на самом деле у них есть своя голова на плечах. Правильного ответа на имеющиеся вопросы сейчас не существует
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Ответ Игорь М.
Наш президент чего только не говорил и не обещал) стоимость его слов равна 0
Так же как и ваш написанный комментарий словом ни чего
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Какой же он мерзкий!
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Согласен 🙏🙏🙏
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было такое "я умываю руки" ...
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а еще президент говорил... а подождите... ведь все что он говорил это вранье и не сдержанные обещания. думаю ему можно доверять! и последствий и травли для спортсменов не будет!
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Снова Василич не при делах как бы)
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Ответ NickN
Удобная позиция. Если спортсмены поедут и не выиграют медали - всех собак повесят на них. Если поедут и выиграют медали - будут народными героями. Самая настоящая политика и никакого спорта)
Так Песков политик
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Ответ Guillermo
Так Песков политик
Так спорт вне политики)
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