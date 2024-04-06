Винер об Олимпиаде-2024: «Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение»
Ирина Винер заявила, что необходимо провести совет о неучастии в Олимпиаде-2024.
«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют?
Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее. Я всегда говорила, что спорт – это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают.
А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», – сказала Винер.
«Все должны быть как один кулак, только когда все вместе, тогда есть сила. Если один палец в кулаке отсутствует, это уже не кулак, уже побороть этим никого нельзя.
А у нас получились лебедь, рак и щука. Никак не можем прийти к общему знаменателю, что при таких условиях, которые нам сейчас создает МОК и его хозяева, и мы совершенно спокойно тянем в разные стороны, а воз и ныне там.
Нам уже сто раз объяснили, что там нам будут не рады, что Россия должна выступать как команда беженцев, что за нами надо следить. Куда дальше унижать, я не понимаю», – цитирует Винер «Р-Спорт».
Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?
уже три срока как😏
А не кажется ли Виннер, что она мстит , за то ,что ее выгнали из федерации МОК и ее спортсменка не завоевала 1 место на ОИ22. Сводит счеты.
Старая, ты бы поосторожнее выражалась. А то придётся потом объясняться.
Это наталкивает на мысль, что она выражает настоящее мнение и отношение "верхов", так сказать
И вообще, хочешь вызвать патриотические чувства, найди ассоциацию ситуации с негативом 2МВ. Это козырь...
Строго говоря, "нас" там не будет, там будут индивидуальные нейтральные атлеты. А уж как к ним относиться, личное дело каждого.
--- Винер хочет колхозом заставить всех спортсменов отказаться от олимпиады и ТУТ ЖЕ стонет, что борца не пустили на отбор! - Радоваться должна!