Винер об Олимпиаде-2024: «Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение»

Ирина Винер заявила, что необходимо провести совет о неучастии в Олимпиаде-2024.

«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют?

Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее. Я всегда говорила, что спорт – это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают.

А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», – сказала .

«Все должны быть как один кулак, только когда все вместе, тогда есть сила. Если один палец в кулаке отсутствует, это уже не кулак, уже побороть этим никого нельзя.

А у нас получились лебедь, рак и щука. Никак не можем прийти к общему знаменателю, что при таких условиях, которые нам сейчас создает и его хозяева, и мы совершенно спокойно тянем в разные стороны, а воз и ныне там.

Нам уже сто раз объяснили, что там нам будут не рады, что Россия должна выступать как команда беженцев, что за нами надо следить. Куда дальше унижать, я не понимаю», – цитирует Винер «Р-Спорт».

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?