Винер об Олимпиаде-2024: «Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение»

Теги МОК Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 Р-Спорт Гимнастика

Ирина Винер заявила, что необходимо провести совет о неучастии в Олимпиаде-2024.

«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют?

Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее. Я всегда говорила, что спорт – это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают.

А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», – сказала Винер.

«Все должны быть как один кулак, только когда все вместе, тогда есть сила. Если один палец в кулаке отсутствует, это уже не кулак, уже побороть этим никого нельзя.

А у нас получились лебедь, рак и щука. Никак не можем прийти к общему знаменателю, что при таких условиях, которые нам сейчас создает МОК и его хозяева, и мы совершенно спокойно тянем в разные стороны, а воз и ныне там.

Нам уже сто раз объяснили, что там нам будут не рады, что Россия должна выступать как команда беженцев, что за нами надо следить. Куда дальше унижать, я не понимаю», – цитирует Винер «Р-Спорт»

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48 комментариев
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Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста.©️
уже три срока как😏
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Этой лишь бы парт собрание провести и за других судьбу решить.
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Бабку отстранили, так она всей сборной пакости делает
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Так спорт это война или спорт вне политики?
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По иронии судьбы тот футбольный матч играла команда Динамо Киев
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Ответ учись упорно
Как по мне, кто готовился за свои деньги, может решать сам, ехать или нет и какому гимну подпевать. Кто же за деньги системные, должен подчиниться воле самодержца.
"Кто же за деньги системные, должен подчиниться воле самодержца. --- Это его деньги? В государстве все деньги - налогоплательщиков, не я сказал.
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Я всегда говорила, что спорт – это война, только с мирным исходом" ---- Любая война завершается мирным исходом. А воспринимать спорт за войну может только больная психика.
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А как доказать что мы не беженцы? сбежать с участия в ОИ? Почему Ирина Винер считает, что все кдолжны думать как она? Кулак только для драки годиться.
А не кажется ли Виннер, что она мстит , за то ,что ее выгнали из федерации МОК и ее спортсменка не завоевала 1 место на ОИ22. Сводит счеты.
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Спортсмены - это стадо, а она пастух при хозяине, как он укажет там и пастись будут. Вот ее принцип.
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Должны выступить бояре (лидеры), ну и холопы (спортсмены) пусть выскажутся. Вот только не врублюсь, в чём они лидируют? В распиле бюджета или надвигающейся деменции?
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Поздравляю Позднякова и Винер. Вы обосрались.
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Рыба гниет с головы
Старая, ты бы поосторожнее выражалась. А то придётся потом объясняться.
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"А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста." (с) Вот это правильно. Значит что-то не то происходит с головами Позднякова, Матыцина, Винер и др.
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Дайте ей таблеток успокоительных
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Никак не угомонится.
Это наталкивает на мысль, что она выражает настоящее мнение и отношение "верхов", так сказать
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Правильно сказала «рыба гниет с головы». Ей бы с себя начать, а не осуждать спортсменов, которые может ради ои изначально в спорт и пришли
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Без Карлика МинСпорта, Федерации решение боятся принять, а он, в свою очередь, дистанцируется от потенциально непопулярных решений, как делал все эти 25 лет
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Господи, дожить бы до времен, когда это станет не грустным, а поучительным.
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а про Политбюро забыла?
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Для этой дамочки спорт - это война, а для меня и очень-очень многих, спорт - это прежде всего красота и демонстрация возможностей человеческого организма и духа.
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А у Ювентуса и сборной Аргентины полосатая форма, но у них это не вызывает ассоциаций с концлагерями, а у z-тренеров вызывает...
И вообще, хочешь вызвать патриотические чувства, найди ассоциацию ситуации с негативом 2МВ. Это козырь...
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Ответ Заборостроитель
Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста.©️ уже три срока как😏
У нас мыслители 3 в 1: Стетем, Кличко и Петросян
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Встречаются как-то Винер и Альцгеймер...
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Какая кладезь приговорок ))

Строго говоря, "нас" там не будет, там будут индивидуальные нейтральные атлеты. А уж как к ним относиться, личное дело каждого.
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"Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение»
--- Винер хочет колхозом заставить всех спортсменов отказаться от олимпиады и ТУТ ЖЕ стонет, что борца не пустили на отбор! - Радоваться должна!
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Ответ dinm 8
на яхте усманова пусть проведут совет
Можно и на вилле Виннер в Хорватии. Там она наверно российский флаг вывесила?
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С такими лидерами то
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Так вот почему многие наши спортсмены вечно напряжённые и неулыбчивые. Вот такие наговорят, что спорт - это война, Или победа или вон из сборной. И ещё ей захотелось парт-собрания в лучших традициях 30-х годов, чтобы публично заклеймить позором и исключить из нормальной жизни инакомыслящих, а остальные - боялись что-то против скажать. Верной дорогой идем, товарищи.
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Очередной z-пропагандистский форум, результат которого закладывается в его название... "Совет о неучастии в Олимпиаде-2024"...
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А еще нужно сделать созыв цк кпсс, создать реестр и наказать инакомыслящих. Скажите винер что не всем людям нужен пастух, а ее дичные предпочтения должны остаться в далеком ссср
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