Валентина Родионенко: «Если в команде должным образом ведется работа, то спортсмены даже в мыслях не держат, что при таких ограничениях они поедут в Париж»

Тренер Валентина Родионенко высказалась против участия в Олимпиаде в Париже.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предложила провести совет, на котором будет принято решение, участвовать ли российским спортсменам в Олимпийских играх в Париже.

«Люди воспитываются как предатели своей страны или патриоты своей родины? Это один из моментов воспитания спортсменов. Если патриоты, то они могут участвовать при таких условиях на Олимпиаде? Такими критериями отбора нас унижают и ставят на колени.

Если в команде должным образом ведется работа, то спортсмены даже в мыслях не держат, что при таких ограничениях они поедут на Игры в Париж.

Но о чем мы говорим, если отборы прошли уже во многих видах спорта? Безусловно, собраться на тренерский совет можно, но это стоило проводить в начале, когда пошли эти ограничения — это было два года назад!» — сказала Родионенко.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?