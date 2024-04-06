Валентина Родионенко: «Если в команде должным образом ведется работа, то спортсмены даже в мыслях не держат, что при таких ограничениях они поедут в Париж»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Валентина Родионенко Париж-2024 Гимнастика

Тренер Валентина Родионенко высказалась против участия в Олимпиаде в Париже.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предложила провести совет, на котором будет принято решение, участвовать ли российским спортсменам в Олимпийских играх в Париже. 

«Люди воспитываются как предатели своей страны или патриоты своей родины? Это один из моментов воспитания спортсменов. Если патриоты, то они могут участвовать при таких условиях на Олимпиаде? Такими критериями отбора нас унижают и ставят на колени.

Если в команде должным образом ведется работа, то спортсмены даже в мыслях не держат, что при таких ограничениях они поедут на Игры в Париж.

Но о чем мы говорим, если отборы прошли уже во многих видах спорта? Безусловно, собраться на тренерский совет можно, но это стоило проводить в начале, когда пошли эти ограничения — это было два года назад!» — сказала Родионенко.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

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7 комментариев
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Такие «патриоты» и раскалывают общество, вешая на всех ярлыки. Очень патриотично, ничего не скажешь
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Риторика СССР. Кто не с нами тот враг . Скоро политруки будут в каждой сборной , каждой делегации . Приехали ..
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Должным это каким? Ежедневный обязательный просмотр программы Время?
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так а чем по итогу нынешние условия отличаются от Токио или Пьончанга?
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Ваше дело - не воспитывать, а тренировать. Больно много воспитателей развелось в последнее время и все - вот совпадение! - на господсосе сидят.
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Ответ maripous
В командах ведётся разная работа. Кто то воспитывает патриотов, а кто то предателей.
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