Горносько, Салос, Литвинович и еще 27 белорусов получили нейтральный статус FIG

30 белорусов получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG).

В список вошли бронзовый призер Токио-2020 по художественной гимнастике Алина Горносько, призер ЧМ Анастасия Салос, призер первенства Европы среди юниоров Елизавета Зорькина, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович.

Также нейтральный статус FIG получили белорусские тренеры, судьи и врачи.

1 декабря Европейский гимнастический союз запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой.

Несмотря на нейтральный статус FIG, белоруски не смогут выступить на предолимпийском чемпионате Европы по художественной гимнастике, который является квалификационным на Игры-2024.