Ирина Винер обжалует в CAS решение о своем отстранении на два года

Ирина Винер обжалует в CAS решение о своем отстранении.

«Буду обжаловать», — заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Ирину Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.

Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй.

Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).