Ирина Винер обжалует в CAS решение о своем отстранении на два года

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG CAS ВФХГ ТАСС Гимнастика

Ирина Винер обжалует в CAS решение о своем отстранении.

«Буду обжаловать», — заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Ирину Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме. 

Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. 

Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

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