FIG не будет требовать от российских гимнастов выступать в голубой форме

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике FIG сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Гимнастика

FIG смягчила требования к костюмам нейтральных атлетов из России и Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG). 

Сначала в правилах униформы было прописано, что спортсмены должны выступать в нейтральных купальниках и трико (голубого цвета), а предметы для художественной гимнастики должны быть окрашены в белый цвет.

Теперь FIG отменила эти цветовые ограничения, но по-прежнему требует от спортсменов предварительно согласовывать одежду для выступлений.

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт

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13 комментариев
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FIG будет требовать от российских гимнасток выступать в форме с вечеринки Ивлеевой
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Голубой, голубой, не хотим играть с тобой
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Они могут согласовать только цвета радуги)
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И обязательно шестиконечная звезда на груди должна быть!
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🤣🤣🤣
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Голубую для себя оставили .
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Вывели из-под статьи
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Может лучше повесят нам нашивки, чтобы различать издалека
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звезда должна быть жёлтая
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в красных труселях посреди ромашкового поля
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Ответ Beloded2007
FIG будет требовать от российских гимнасток выступать в форме с вечеринки Ивлеевой
Носок?
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Ответ papadok
Носок?
и надпись с ошибкой на спине
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Ответ Beloded2007
FIG будет требовать от российских гимнасток выступать в форме с вечеринки Ивлеевой
я не в курсе! можно подробней об этой хабалке?
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