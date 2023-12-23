CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение трибунала Фонда гимнастической этики отстранить ее на два года

CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение о ее двухлетнем отстранении.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике на 2 года.

Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме. Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй.

Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

«Спортивный арбитражный суд (CAS) недавно зарегистрировал следующее дело: 2023/A/10228 «Ирина Винер против Фонда гимнастической этики».

Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания еще не назначена», – сообщили в пресс-службе суда.