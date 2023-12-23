CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение трибунала Фонда гимнастической этики отстранить ее на два года

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG CAS сборная России (художественная гимнастика) ТАСС GEF Гимнастика

CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение о ее двухлетнем отстранении.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер на 2 года.

Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме. Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. 

Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

«Спортивный арбитражный суд (CAS) недавно зарегистрировал следующее дело: CAS 2023/A/10228 «Ирина Винер против Фонда гимнастической этики».

Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания еще не назначена», – сообщили в пресс-службе суда. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий