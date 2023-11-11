Родионенко о критериях FIG: «У нас нет гимнастов, которые изъявили бы желание ехать на Олимпиаду»

Тренер гимнастов заявила, что никто не хочет ехать на ОИ в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих критерив для допуска россиян к соревнованиям.

«По критериям FIG ничего нового нет. Этот вопрос отложили до понедельника. У нас нет такого положения, в котором мы должны препятствовать, если придет гимнаст и скажет: «Я еду на Олимпиаду».

Но у нас и нет таких гимнастов, которые изъявили бы такое желание», – сказала тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.