Ирина Винер: «Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду. Я считаю, что это будет очень унизительно для России»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Ирина Винер назвала позором участие в Олимпиаде без флага и гимна.

Следующие соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.

Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», – сказала главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер.

В 2024 году олимпийский отбор в художественной гимнастике проходит через континентальные первенства. Россиянки не смогут выступить на чемпионате Европы после того, как Европейский гимнастический союз запретил им участвовать во всех турнирах под своей эгидой.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

25 комментариев
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Ответ Сергей
А царь скажет ехать, и...
Тут же завизжат что нам надо ехать наперекор всему, что показать траклятому западу что мы преодолеем любые невзгоды
+30
-4
+26
А царь скажет ехать, и...
+28
-4
+24
Кто мы? С этой сумасшедшей кто-то себя ассоциирует?
+14
-4
+10
Ответ Алиса80
Хоть один руководитель с яйцами!
Яйца нынче в цене!
+8
-1
+7
Да, лучше сидеть дома или вон как хоккеисты обыгрывать Беларусь и Казахстан и радоваться как будто минимум ЧМ выиграли.
Чем дольше наши спортсмены будут в блокаде, тем сложнее потом будет соответствовать международному уровню. Так что за каждый шанс нужно цепляться.
+11
-4
+7
От того что художественная гимнастика не поедет на олимпиаду один плюс - мы не увидим цыганских нарядов Винер-Усмановой. Если только случайно на шопинге в Лондоне с Алишером.
+7
-2
+5
Ответ Fona
Кто мы? С этой сумасшедшей кто-то себя ассоциирует?
Духовноскрепные ребята вообще любят за всех поговорить.
+8
-3
+5
Уже ездили и не раз, уже не стыдно будет
+8
-4
+4
План абсолютно понятен. С самой высокой трибуны заявляется, что те кто желает может принять участие, проблем и запрещений якобы нет. С трибун поменьше звучат угрозы и предостережения, обвинения в отсутствии патриотизма со всеми вытекающими последствиями. Итог: участие примут единицы. Или вообще никто. При том что официального запрета как бы и не будет.
+5
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Раньше было не унизительно, и вдруг стало унизительно.
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Ответ Блинчик
Хоть у кого-то есть чувство собственного достоинства. Лишь бы не переобулась потом.
Она уже столько раз переобувалась, что пора босой ходить
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Ответ Марьяж
Она уже давно не ездит на ОИ. ДАВНО. А вы все выискиваете ее в толпе тренеров? 🤣
Ну в целом три года назад в Токио - это подходит под определение "давно".
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твои речи когда тебя никуда не пускают...
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Я не думаю, что если человек поедет на Олимпиаду, и не спустит таким образом свою личную спортивную карьеру в унитаз, это будет "позор" или еще там что. Жить одна, и жить ее так, чтобы за тебя ее прожили дети знати - не самая лучшая идея.
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Ответ Bobeer
Я ещё могу понять кого помоложе,кто поступается своими принципами (предположим что они есть),выбирают унизительное бесхребетное существование ради комфорта своей *опы... Боятся, трясутся и лижут,лижут,лижут всем и глубоко... Что заставляет пожилого, извините, человека выбирать такой путь? Когда казалось бы чего уже боятся???
Отсутствие финансирования...
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0
Ответ BillShen
От того что художественная гимнастика не поедет на олимпиаду один плюс - мы не увидим цыганских нарядов Винер-Усмановой. Если только случайно на шопинге в Лондоне с Алишером.
Она уже давно не ездит на ОИ. ДАВНО.
А вы все выискиваете ее в толпе тренеров? 🤣
+2
-2
0
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