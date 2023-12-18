Ирина Винер: «Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду. Я считаю, что это будет очень унизительно для России»

Ирина Винер назвала позором участие в Олимпиаде без флага и гимна.

Следующие соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.

Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», – сказала главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер.

В 2024 году олимпийский отбор в художественной гимнастике проходит через континентальные первенства. Россиянки не смогут выступить на чемпионате Европы после того, как Европейский гимнастический союз запретил им участвовать во всех турнирах под своей эгидой.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр