Никита Нагорный: «В Токио не возникали вопросы о моей должности в «Юнармии», наоборот, иностранцы поздравляли, интересовались»
Никита Нагорный не думает, что его поддержка Владимира Путина скажется на допуске.
– Вы вошли в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на должность президента России. Может ли это негативно сказаться на вашей международной карьере?
– Когда нас начали отстранять от соревнований, все начали в первую очередь писать о том, что я возглавляю Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».
Это движение было создано министерством обороны по инициативе президента, я стал начальником главного штаба в 2020 году – еще до Олимпийских игр, где завоевал три медали. И в Токио ко мне все относились очень тепло, с уважением. Ни у кого не возникали вопросы о моей должности, наоборот, иностранцы поздравляли, интересовались.
Многое, что есть у сборных команд, это благодаря колоссальной поддержке спорта со стороны президента. Как сказала Светлана Ромашина, у нас не только самая спортивная страна, но и самый спортивный президент, – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.
Олимпийский чемпион Никита Нагорный в 26 рулит Юнармией: предлагал ее гимн в честь побед России в Токио
Типа "Congratulations! How your yunarmiya’s job title?"
Такой юный, а уже как Пу, создаёт параллельную реальность