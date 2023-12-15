Никита Нагорный: «В Токио не возникали вопросы о моей должности в «Юнармии», наоборот, иностранцы поздравляли, интересовались»

Никита Нагорный не думает, что его поддержка Владимира Путина скажется на допуске.

– Вы вошли в состав инициативной группы по выдвижению на должность президента России. Может ли это негативно сказаться на вашей международной карьере?

– Когда нас начали отстранять от соревнований, все начали в первую очередь писать о том, что я возглавляю Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Это движение было создано министерством обороны по инициативе президента, я стал начальником главного штаба в 2020 году – еще до Олимпийских игр, где завоевал три медали. И в ко мне все относились очень тепло, с уважением. Ни у кого не возникали вопросы о моей должности, наоборот, иностранцы поздравляли, интересовались.

Многое, что есть у сборных команд, это благодаря колоссальной поддержке спорта со стороны президента. Как сказала Светлана Ромашина, у нас не только самая спортивная страна, но и самый спортивный президент, – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

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