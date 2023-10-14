Никита Нагорный: «Одна из моих целей – доказать, что спорт должен быть вне политики. Играми Будущего мы хотим показать, что Олимпиада создавалась не для этого»

Никита Нагорный считает, что Игры Будущего покажут, зачем создавалась Олимпиада.

В апреле Нагорный возглавил Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта. Это направление объединяет в себе классический спорт и киберспорт.

– А спортивный опыт как-то помогает вам в общественной деятельности?

– Это все тесно связано. Одна из моих важных целей на данном этапе – доказать, что спорт все-таки должен быть вне политики. Многие сейчас говорят обратное, но я уверен, что это не так.

Играми Будущего (которые включают в себя соревнования по фиджитал-спорту – Sports.ru) мы как раз и хотим показать, что Олимпиада создавалась не для этого. Что спорт должен быть доступен для всех, вне зависимости от того, из какой ты страны, какой у тебя паспорт.

Мы как бы говорим: ребят, вы можете совершенствоваться и показывать все, что тренировали всю свою жизнь. Нельзя просто по щелчку отобрать то, что у вас есть.

– Пока складывается ощущение, что для российских спортсменов ближайшая Олимпиада все-таки не состоится…

– Это ужасно, ведь для атлета Игры – и есть жизнь. Мне сложно рассуждать на эту тему, ведь моя мечта уже сбылась, я олимпийский чемпион. Поэтому ни в коем случае не осуждаю ребят, которые, несмотря ни на что, готовятся, надеются, что поедут в Париж – в нейтральном статусе или без. Это их жизнь.

Да и потом: никто ведь тебе, россиянину, не скажет, что ты приехал из другой страны. У тебя российский паспорт, ты говоришь на русском языке, и эту золотую медаль, если выиграешь, ты привезешь на родину – в Россию! Поэтому ни в коем случае не считаю, что это будет предательством, как сейчас иногда говорят. Мы, наоборот, показываем, что все должны выступать на равных.

– Вы сами готовы принять участие в Олимпиаде-2024?

– Скажу так: я буду готовиться на следующий сезон. Если не в Париже, то в Играх Дружбы приму участие, – сказал Нагорный.

В 2024 году Игры Будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани, Олимпийские игры – с 26 июля по 11 августа в Париже, Игры Дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.