Никита Нагорный: «Одна из моих целей – доказать, что спорт должен быть вне политики. Играми Будущего мы хотим показать, что Олимпиада создавалась не для этого»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Никита Нагорный Игры Будущего Игры дружбы Гимнастика

Никита Нагорный считает, что Игры Будущего покажут, зачем создавалась Олимпиада.

В апреле Нагорный возглавил Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта. Это направление объединяет в себе классический спорт и киберспорт. 

– А спортивный опыт как-то помогает вам в общественной деятельности?

– Это все тесно связано. Одна из моих важных целей на данном этапе – доказать, что спорт все-таки должен быть вне политики. Многие сейчас говорят обратное, но я уверен, что это не так.

Играми Будущего (которые включают в себя соревнования по фиджитал-спорту – Sports.ru) мы как раз и хотим показать, что Олимпиада создавалась не для этого. Что спорт должен быть доступен для всех, вне зависимости от того, из какой ты страны, какой у тебя паспорт.

Мы как бы говорим: ребят, вы можете совершенствоваться и показывать все, что тренировали всю свою жизнь. Нельзя просто по щелчку отобрать то, что у вас есть.

– Пока складывается ощущение, что для российских спортсменов ближайшая Олимпиада все-таки не состоится…

– Это ужасно, ведь для атлета Игры – и есть жизнь. Мне сложно рассуждать на эту тему, ведь моя мечта уже сбылась, я олимпийский чемпион. Поэтому ни в коем случае не осуждаю ребят, которые, несмотря ни на что, готовятся, надеются, что поедут в Париж – в нейтральном статусе или без. Это их жизнь.

Да и потом: никто ведь тебе, россиянину, не скажет, что ты приехал из другой страны. У тебя российский паспорт, ты говоришь на русском языке, и эту золотую медаль, если выиграешь, ты привезешь на родину – в Россию! Поэтому ни в коем случае не считаю, что это будет предательством, как сейчас иногда говорят. Мы, наоборот, показываем, что все должны выступать на равных.

– Вы сами готовы принять участие в Олимпиаде-2024?

– Скажу так: я буду готовиться на следующий сезон. Если не в Париже, то в Играх Дружбы приму участие, – сказал Нагорный.

В 2024 году Игры Будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани, Олимпийские игры – с 26 июля по 11 августа в Париже, Игры Дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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15 комментариев

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BenderRodri
Неужели Никита лично снимет Z плакаты со спортивных объектов? о.О
Вот это отвага
+47
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+47
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Rumov
Ну да. Олимпиада создавалась не для ваших игр будущего.
+22
0
+22
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Hardy
у него раздвоение личности? Юнармия это что?
+21
-1
+20
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Mbest77
Никита - глава Юнармии
Что такое Юнармия… Из Википедии…

«Юнармия» — всероссийское детско-юношеское общественное движение, позиционирующее себя как военно-патриотическое и являющееся одним из главных механизмов для милитаризации, мобилизации и военной подготовки молодежи в России.
Создано в январе 2016 года с целью расширения и упорядочения военно-патриотических клубов.
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Александр Трифон0в
Видимо напишет донос на Терюшкова и подобных
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Джовани
Я хохатаю,спорт в не политики,в первую очередь не у нас в России это точно.Любая победа обставляется как заслуга великого кормчего и его команды,а поражение или допинг наших спортсменов как русофобия.
+6
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Mbest77
Яркий пример спортсмена выросшего в политика говорит про недопустимость политизации спорта… однако…
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Водяра
Шут пригородный.
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carmelo hot sause
Не обращайте внимание, он на будущий мандат нарабатывает. Причем уже давно
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fewral
Ну, да, отобрали по щелчку, ни с того, ни с сего...)
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Sarumian
Никита Нагорный: «Одна из моих целей – доказать, что спорт должен быть вне политики. Поэтому я выступаю во всех Зю митингах !»
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Вячеслав Суворов
Прихожу к соседу за солью- а он хохол, даю ему люлей, а потом зову на спортплощадку позаниматься.
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bukvoed33
Кому доказать?
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udod
клиника, и вот это вот детей воспитывает
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