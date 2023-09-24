«Нагорный раздражает врагов России должностью начальника штаба Юнармии. Сердит их тем, что не спешит в Монако за печеньками». Депутат Терюшков о санкциях Канады

Депутат Роман Терюшков объяснил санкции Канады против гимнаста Никиты Нагорного.

Нагорный – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. В сентябре североамериканская страна включила его в свой санкционный список.

«Санкции в отношении лидеров патриотических организаций России – милое дело для рассерженных западников, бубнящих лживые лозунги во имя мира и добра в свое оправдание.

Нагорный заметен и раздражает врагов России своей должностью начальника штаба Юнармии. Сердит их тем, что не отказывается от нее, не спешит в Монако за печеньками, не грезит о должностях в международных структурах, не готов проходить проверку нейтральности.

Вопрос не в спортсменах, вопрос во взглядах и в приверженности России. Коллективный Запад рыщет в поисках предателей, у них серьезный недобор», – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

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