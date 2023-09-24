«Нагорный раздражает врагов России должностью начальника штаба Юнармии. Сердит их тем, что не спешит в Монако за печеньками». Депутат Терюшков о санкциях Канады

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Государственная дума Политика Роман Терюшков Никита Нагорный Гимнастика

Депутат Роман Терюшков объяснил санкции Канады против гимнаста Никиты Нагорного.

Нагорный – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. В сентябре североамериканская страна включила его в свой санкционный список.

«Санкции в отношении лидеров патриотических организаций России – милое дело для рассерженных западников, бубнящих лживые лозунги во имя мира и добра в свое оправдание.

Нагорный заметен и раздражает врагов России своей должностью начальника штаба Юнармии. Сердит их тем, что не отказывается от нее, не спешит в Монако за печеньками, не грезит о должностях в международных структурах, не готов проходить проверку нейтральности.

Вопрос не в спортсменах, вопрос во взглядах и в приверженности России. Коллективный Запад рыщет в поисках предателей, у них серьезный недобор», – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рулит Юнармией: предлагал ее гимн в честь побед России в Токио

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Так а зачем таким патриотам в принципе соревноваться с Коллективным Западом и рассерженным западниками? Наоборот, одни плюсы от изоляции.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Мальчик стал лицом молодых путинцев. Делать политические заявления в поддержку партии его единственная работа. Почему его не должны были внести в санкционные списки?
Вы уж там определитесь, воюет ли Запад с вами или нет ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий