В Пекине пройдет турнир по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Выступят спортсменки из 19 стран

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева ТАСС Гимнастика

С 15 по 17 декабря в Пекине пройдет турнир Алины Кабаевой «Небесная грация».

На нем выступят художественные гимнастки из 19 стран: Армении, Австралии, Беларуси, Болгарии, Гватемалы, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мексики, ОАЭ, России, Сербии, Сирии и Узбекистана.

Турнир пройдет на олимпийской арене Пекинского технологического университета. 

Соревнования будут проводиться в индивидуальных упражнениях по программе взрослых и юниорок в пяти дисциплинах: скакалка, обруч, мяч, булавы и лента.

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