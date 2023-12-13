В Пекине пройдет турнир по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Выступят спортсменки из 19 стран

С 15 по 17 декабря в Пекине пройдет турнир Алины Кабаевой «Небесная грация».

На нем выступят художественные гимнастки из 19 стран: Армении, Австралии, Беларуси, Болгарии, Гватемалы, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мексики, ОАЭ, России, Сербии, Сирии и Узбекистана.

Турнир пройдет на олимпийской арене Пекинского технологического университета.

Соревнования будут проводиться в индивидуальных упражнениях по программе взрослых и юниорок в пяти дисциплинах: скакалка, обруч, мяч, булавы и лента.