Дина и Арина Аверины представят театрально-художественное шоу «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде
Сестры Аверины в декабре представят шоу «Лебединое озеро».
Об этом Дина и Арина рассказали на встрече с юными гимнастками в рамках выставки-форума «Россия» в Москве.
«16 и 17 декабря мы будем в Нижнем Новгороде на нашем шоу. У нас будет театрально-художественное шоу «Лебединое озеро».
Я белый лебедь, Дина – черный. Совместно коллаборация с балетом», – сказала пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.
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