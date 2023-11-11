Дина и Арина Аверины представят театрально-художественное шоу «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде

Сестры Аверины в декабре представят шоу «Лебединое озеро».

Об этом и Арина рассказали на встрече с юными гимнастками в рамках выставки-форума «Россия» в Москве.

«16 и 17 декабря мы будем в Нижнем Новгороде на нашем шоу. У нас будет театрально-художественное шоу «Лебединое озеро».

Я белый лебедь, Дина – черный. Совместно коллаборация с балетом», – сказала пятикратная чемпионка мира .