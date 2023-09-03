Винер о том, почему выпустила автобиографию: «Кабаева сказала: «Ирина Александровна, расскажите все, что случилось в жизни у нас». По ее инициативе я это сделала»

Ирина Винер рассказала, что выпустила автобиографию по инициативе Алины Кабаевой.

Сегодня прошла презентация автобиографической книги под названием «Я – никто. Автобиография легендарного тренера».

«Так получилось, что вышла книга. Я, честно говоря, не собиралась ее писать. Единственное, что интересует, когда идет подсчет баллов. Это меня интересует, все остальное остаётся в истории, если остается.

Я ни одного интервью, которые давали мои дети, не читала, не исправляла. То, что дети говорят, они говорят правду. Перевесила Алина , моя ученица, она сказала: «Ирина Александровна, расскажите все, что случилось в жизни у нас». По ее инициативе я это сделала», – сказала глава .