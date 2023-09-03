Винер о том, почему выпустила автобиографию: «Кабаева сказала: «Ирина Александровна, расскажите все, что случилось в жизни у нас». По ее инициативе я это сделала»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер рассказала, что выпустила автобиографию по инициативе Алины Кабаевой.

Сегодня прошла презентация автобиографической книги Винер под названием «Я – никто. Автобиография легендарного тренера».

«Так получилось, что вышла книга. Я, честно говоря, не собиралась ее писать. Единственное, что интересует, когда идет подсчет баллов. Это меня интересует, все остальное остаётся в истории, если остается.

Я ни одного интервью, которые давали мои дети, не читала, не исправляла. То, что дети говорят, они говорят правду. Перевесила Алина Кабаева, моя ученица, она сказала: «Ирина Александровна, расскажите все, что случилось в жизни у нас». По ее инициативе я это сделала», – сказала глава ВФХГ.

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16 комментариев

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Damien King
Ну да, таким людям сложно отказать
+20
0
+20
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андрэ
выпустите книжку, дедушке на ночь нечего читать
+21
-1
+20
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Вадим Симонов
Лижу и лизать продолжу (
+17
-2
+15
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Rumov
А Кабаев что сказал?
+14
-1
+13
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U
Ответ Rumov
А Кабаев что сказал?
Просил не останавливаться.
+5
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Злобный Конь
Самые лучшие и честные авттобиографии пишутся под действием работы дотошных следователей.
+2
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dinm 8
мединский рассказал.что учебник истории написал по инициативе ночного хоккеиста.
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Бибис
Блевал, блюю и буду блевать!
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Dikey
В соавторы её не хочет добавить?
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Пылесос
Мы знаем чья инициатива была на самом деле.
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karlsson27
Одно название чего стоит
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Yndestad
теперь надо кино снять. "основано на исторических документах")
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Водяра
Ответ андрэ
выпустите книжку, дедушке на ночь нечего читать
Дедушка перечитывает «враг на скамье подсудимых.»
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United
Ага, ага.
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dpv
Прям все все???
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Marat Islamov
Бандерша мемуар выпустила? Надо почитать! Сквозь строки будет расписано, когда и за что Алик получал госсобственность за бесплатно.
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