Арина Аверина: «Мы с Диной еще не завершили карьеру, нигде не объявляли об этом. Сейчас нам больше удовольствия приносят выступления в шоу»

Арина Аверина заявила, что они с сестрой еще не завершили спортивную карьеру.

Сестрам Авериным по 25 лет. Арина является пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, Дина – 18-кратной чемпионка мира и серебряным призером Олимпиады-2020.

Последний раз Арина выступала на соревнованиях в начале августа в Играх стран СНГ в Минске, Дина Аверина – на первом этапе Кубка сильнейших в Москве в начале мая.

«Мы полностью не переключились, просто у нас появилось больше свободного времени. Но мы еще не завершили карьеру, нигде не объявляли об этом.

Мы не любим оставаться на достигнутом, всегда двигаемся вперед.

Сейчас нам больше удовольствия приносят выступления в шоу, там больше энергетики и эмоций, ты выходишь раскрепощенным и не задумываешься, сделаешь ли ошибку или нет», – сказала .

Спортсменка отметила, что в будущем они с сестрой могут открыть собственную школу художественной гимнастики.

«Уже есть зал, который назван в честь нас в городе Заволжье, где мы родились. Но мы давно думали над тем, чтобы открыть свою школу, чтобы там дети могли тренироваться, да и мы тоже. Потом эта мысль ушла, и к ней пока не возвращались», – цитирует Арину Аверину ТАСС.

«Может быть, через год-два опять вернемся к ней и построим где-нибудь школу, чтобы там тренировались дети, и даже мы будем с ними работать», – добавила Дина Аверина.