Генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян

В Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян.

Решение принято на заседании генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза в Софии.

Таким образом, организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG).

В июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024.