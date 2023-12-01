Генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян

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В Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян.

Решение принято на заседании генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза в Софии. 

Таким образом, организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG). 

В июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024.

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5 комментариев
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да не горит у нас! НЕ ГОРИТ! (с) Федерация гимнастики Японии и США
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да и черт с ними
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Не надо вопить только про русофобию.
У нас же особый путь, скрепный.

Зачем идти туда, где от вас все шарахаются?
Мы же гордые, послушайте Шамана и утрите слезу. Там Соловьев начинается, бегом.
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