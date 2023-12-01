Генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян
В Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян.
Решение принято на заседании генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза в Софии.
Таким образом, организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG).
В июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024.
У нас же особый путь, скрепный.
Зачем идти туда, где от вас все шарахаются?
Мы же гордые, послушайте Шамана и утрите слезу. Там Соловьев начинается, бегом.