Мария Захарова о критериях допуска российских гимнастов: «Проявление настоящей сегрегации по национальному признаку»

В МИД назвали аморальными критерии допуска российских гимнастов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) назвала условия для выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми структурами. Среди прочего FIG также требует, чтобы спортсмены выступали в форме со светло-синим оттенком, а предметы в художественной гимнастике были белыми.

«Мы рассматриваем проявление подобных однозначно дискриминационных и ничем не оправданных критериев как очередное проявление отсутствия морали, нравственности у тех, кто стоит у руля международных спортивных организаций. Как проявление настоящей сегрегации спортсменов по национальному признаку. Как проявление ненависти к спортсменам и атлетам из наших стран.

Это недопустимо в мировом спорте и, конечно, это является ударом по мировому спортивному движению и по мировому олимпизму», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом, по мнению дипломата, представители FIG, которые хотели лишить российских гимнасток триколора на соревнованиях, провалились и добились обратного эффекта.

«Синий – это ваша форма, ваши купальники. Белый – это ваши мячи, ленты, обручи. Вы скажете, не хватает красного. Они просто не знали, что в нашей стране красный – это красивый, а вы все красавицы», – отметила Захарова.

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