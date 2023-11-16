Мария Захарова о критериях допуска российских гимнастов: «Проявление настоящей сегрегации по национальному признаку»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Прыжки на батуте сборная России по прыжкам на батуте FIG сборная России жен (прыжки на батуте) Мария Захарова Гимнастика

В МИД назвали аморальными критерии допуска российских гимнастов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) назвала условия для выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми структурами. Среди прочего FIG также требует, чтобы спортсмены выступали в форме со светло-синим оттенком, а предметы в художественной гимнастике были белыми.

«Мы рассматриваем проявление подобных однозначно дискриминационных и ничем не оправданных критериев как очередное проявление отсутствия морали, нравственности у тех, кто стоит у руля международных спортивных организаций. Как проявление настоящей сегрегации спортсменов по национальному признаку. Как проявление ненависти к спортсменам и атлетам из наших стран.

Это недопустимо в мировом спорте и, конечно, это является ударом по мировому спортивному движению и по мировому олимпизму», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом, по мнению дипломата, представители FIG, которые хотели лишить российских гимнасток триколора на соревнованиях, провалились и добились обратного эффекта.

«Синий – это ваша форма, ваши купальники. Белый – это ваши мячи, ленты, обручи. Вы скажете, не хватает красного. Они просто не знали, что в нашей стране красный – это красивый, а вы все красавицы», – отметила Захарова.

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Турецкий
Маха, да мы всё поняли уже, хватит! Одно и тоже. Иди проспись уже.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ghost Ghost
красный это красивый, синий это свежесть, а белый это элегантность
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный руководитель
ну а что она ещё хотела, раньше надо было думать, а не рассуждать типо по вопят и перестанут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mukunku 64
Сегригировали еврейку Винер , урождённой в Узбекистане ! Героиню Труда Российской Федерации (2015), заслуженного работника физической культуры РФ (1997). Члена Высшего совета политической партии «Единая Россия». Полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».
Это какой то позор , товарищи !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russia_the_best
абсолютно в духе политики "этого" государства
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yurmax Max
правда Маш завязывай уже. че одно по одному? слышали уже.
вообще не понимаю зачем нам вообще мид нужен. имитация работы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Каждый день на ресурсе Μ.Захаροва с комментариями обо всём, что только ей в голову взбредёт, но отсутствует исчерпывающая характеристика данной осοбы☝️ касающаяся её профессионализма и образа жизни🤔, данная кандидатом экономических наук, профессором, ροссийском востоковедом, ведущим экспертом в области политики и экономики Изρаиля (а также других стран Ближнего Востοκа), президентοм научного центра «Институт Ближнего Востοκа» Евгением Янοвичем Сатанοвсκим🤷
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Гущин
Вообще-то аморально с МОК сотрудничать. Об этом тоже надо не забывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий