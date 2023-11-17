Родионенко об Играх дружбы: «Какое дело может быть у WADA до проведения соревнований в нашей стране?»

Валентина Родионенко оценила позицию WADA по Играм дружбы.

В WADA сообщили, что Россия не имеет права организовывать такие турниры.

«Какое дело может быть у WADA до проведения соревнований в нашей стране? Это очередная попытка как-то повлиять на приезд иностранных спортсменов на Игры дружбы.

Считаю, что нам не стоит обращать внимания как на сегодняшнее заявление WADA, так и на недавнюю «обеспокоенность» Международного олимпийского комитета (МОК). Нужно сосредоточиться на подготовке к соревнованиям и провести их на традиционном для России высоком уровне», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.