Артур Далалоян: «Не хочу представлять, что Олимпиада может пройти без российской спортивной гимнастики. Но от спортсменов ничего не зависит»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Артур Далалоян Гимнастика

Артур Далалоян высказался о возможном участии россиян в Олимпийских играх.

«Федерация нам еще не расписала картину новых критериев по отбору. Знаю только, что там негодование. Но этот вопрос будет решаться. Пока воздержусь от комментариев.

Очень сильно не хочу представлять, что Олимпиада может пройти без российской спортивной гимнастики. Но от спортсменов ничего не зависит. Наше дело — работать.

Конечно, обидно и несправедливо, что не дают возможности бить рекорды и записывать свою фамилию в историю гимнастики», — сказал Далалоян

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