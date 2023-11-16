Артур Далалоян: «Не хочу представлять, что Олимпиада может пройти без российской спортивной гимнастики. Но от спортсменов ничего не зависит»

Артур Далалоян высказался о возможном участии россиян в Олимпийских играх.

«Федерация нам еще не расписала картину новых критериев по отбору. Знаю только, что там негодование. Но этот вопрос будет решаться. Пока воздержусь от комментариев.

Очень сильно не хочу представлять, что Олимпиада может пройти без российской спортивной гимнастики. Но от спортсменов ничего не зависит. Наше дело — работать.

Конечно, обидно и несправедливо, что не дают возможности бить рекорды и записывать свою фамилию в историю гимнастики», — сказал .

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт