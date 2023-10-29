Нагорный о гимнастике: «Любимый снаряд – тот, который не получается. Наверное, поэтому я многоборец и абсолютный чемпион мира»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный назвал одну из причин успеха в гимнастике.

– Что делать начинающим гимнастам, если они испытывают трудности?

– Мне кажется, что до 16–17 лет не особо важно показывать сверхъестественный результат. Вот, например, люди, которые в возрасте 14–15 лет выигрывают, на шесть голов выше других, потом пропадают куда‑то. Сказывается нагрузка, переизбыток внимания. Здесь, мне кажется, лучше, когда до 16 лет все в равных условиях, у кого‑то больше, у кого‑то меньше получается.

Гимнастика – это супериндивидуальный вид спорта. Неважно, какой у тебя рост, вес, здесь каждый может найти себя. Тот, кто поменьше, может лучше делать кольца, тому, кто повыше, лучше заниматься на коне или перекладине.

Людям средней комплекции на мышцах лучше прыгать и так далее. На протяжении всего времени до 16 лет необходимо найти комфортное для себя состояние, где ты себя лучше чувствуешь.

Вот меня часто спрашивают: какой снаряд любимый. Перекладина. Думают, значит, я буду тренировать только перекладину, не переключаясь на то, что мне не нравится. Я наоборот всегда делаю! Если у меня снаряд получается, значит, он нелюбимый.

Любимый снаряд – тот, который не получается. Наверное, поэтому я многоборец и абсолютный чемпион мира вместе с Артуром Далалояном, – сказал Нагорный.