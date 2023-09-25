Валентина Родионенко: «Гимнастов, которые могут выступать на Олимпиаде – единицы. Ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом»

Валентина Родионенко уверена, что наши гимнасты на поедут на Игры-2024 без флага.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет. Президент, главный тренер прекрасно знают своих спортсменов, которые могут выступать на Олимпиаде – это же единицы. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом.

Это решают сами спортсмены. Но я еще раз повторю, те люди, которые могут участвовать в Олимпиаде по результатам, считанные, туда же не едет большая масса. Может, кто-то и поедет выступать под нейтральным флагом, кто близко к сборной не подходит. Это могут быть такие люди, которых мы не знаем», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.