Валентина Родионенко: «Гимнастов, которые могут выступать на Олимпиаде – единицы. Ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Париж-2024 Гимнастика

Валентина Родионенко уверена, что наши гимнасты на поедут на Игры-2024 без флага.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет. Президент, главный тренер прекрасно знают своих спортсменов, которые могут выступать на Олимпиаде – это же единицы. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом.

Это решают сами спортсмены. Но я еще раз повторю, те люди, которые могут участвовать в Олимпиаде по результатам, считанные, туда же не едет большая масса. Может, кто-то и поедет выступать под нейтральным флагом, кто близко к сборной не подходит. Это могут быть такие люди, которых мы не знаем», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

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4 комментария

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Olga.t
Может хватит уже давить на спортсменов?
Дайте им возможность самим принять решение, без запугивания.
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Andreir888
Будет возможность, будет решение МОК (понятно, что снова под нейтральным флагом) - будет команда ехать! Даже не сомневаюсь!
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Биатлонная зима
Беженцами хотят наших обозвать на ОИ
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