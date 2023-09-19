Светлана Журова: «Никто не скажет на 100%, что мы будем на Олимпиаде в Париже»

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Светлана Журова не уверена, что россияне выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Поехать могут теннисисты, фехтовальщики, гимнасты, борцы, пловцы – в очень усеченном варианте. Не так много видов спорта, которые действительно могут попасть на Олимпиаду.

Не знаю, будет ли 180 атлетов, или меньше – конечно, мы будем ориентироваться по ситуации. Если будут вводиться дополнительные требования, что-то подписывать, мы никуда не поедем.

Поэтому пока мы рассматриваем возможность, проходим квалификационные соревнования, но никто не скажет на 100%, что мы будем на этой Олимпиаде», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

1 комментарий

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Nachalnik
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