Хоркина о допуске россиян: «Я понимаю, что нарисуют те условия, на которые мы точно не согласимся»

Светлана Хоркина скептически высказалась о допуске российских гимнастов.

На данный момент Международная федерация гимнастики (FIG) еще не сформировала критерии для участия россиян в соревнованиях.

27 октября в Москве состоялась премьера шоу Хоркиной «Дуэль».

– Вы сами сказали, что шоу про наше время. Там был один номер, который посвящен ситуации в мировом и российском спорте, про отстранение. И в монологе, и в искусстве вы выразили свою позицию по этой теме. Как вы решили сделать такую часть в программе?

– Выразить в искусстве не просто, а сказать еще труднее. Я спортсменка, я знаю, что такое, когда не сбываются мечты. У меня это произошло в 2000 году. До сих пор тоже непонятная ситуация, кто виноват в том, что спортивный снаряд установили не по правилам. Я думала, это страшная трагедия в карьере спортсмена. На экране все символично было показано.

Не буду браться и сейчас что-то комментировать. Могу только сказать одно, что спортсмены тоже не понимают на сегодняшний день – заканчивать и выучиться чему-то новому или все-таки оставаться в спорте.

Поэтому я и сказала с экрана, что давайте все-таки гордиться теми ребятами, которые принимают для себя решения оставаться и выступать на соревнованиях наших дружеских стран, чемпионатах России, Кубках России.

Многие ждут каких-то решений, условий, как наша спортивная гимнастика. Условия еще не придумали. Я понимаю, что нарисуют те, на которые мы точно не согласимся.

Конечно, я хотела отдать должное тем спортсменам, которые сегодня продолжают выступать на больших соревнованиях внутри страны и за ее пределами в рамках дружественных мероприятий. Быть в великолепной форме и продолжать трудиться. Это показывает правильные ориентиры нашему молодому поколению, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.