Хоркина о допуске россиян: «Я понимаю, что нарисуют те условия, на которые мы точно не согласимся»

Теги спортивная гимнастика Олимпийская сборная России чемпионат России Кубок России Светлана Хоркина Гимнастика

Светлана Хоркина скептически высказалась о допуске российских гимнастов.

На данный момент Международная федерация гимнастики (FIG) еще не сформировала критерии для участия россиян в соревнованиях.

27 октября в Москве состоялась премьера шоу Хоркиной «Дуэль».

– Вы сами сказали, что шоу про наше время. Там был один номер, который посвящен ситуации в мировом и российском спорте, про отстранение. И в монологе, и в искусстве вы выразили свою позицию по этой теме. Как вы решили сделать такую часть в программе?

– Выразить в искусстве не просто, а сказать еще труднее. Я спортсменка, я знаю, что такое, когда не сбываются мечты. У меня это произошло в 2000 году. До сих пор тоже непонятная ситуация, кто виноват в том, что спортивный снаряд установили не по правилам. Я думала, это страшная трагедия в карьере спортсмена. На экране все символично было показано.

Не буду браться и сейчас что-то комментировать. Могу только сказать одно, что спортсмены тоже не понимают на сегодняшний день – заканчивать и выучиться чему-то новому или все-таки оставаться в спорте.

Поэтому я и сказала с экрана, что давайте все-таки гордиться теми ребятами, которые принимают для себя решения оставаться и выступать на соревнованиях наших дружеских стран, чемпионатах России, Кубках России.

Многие ждут каких-то решений, условий, как наша спортивная гимнастика. Условия еще не придумали. Я понимаю, что нарисуют те, на которые мы точно не согласимся.

Конечно, я хотела отдать должное тем спортсменам, которые сегодня продолжают выступать на больших соревнованиях внутри страны и за ее пределами в рамках дружественных мероприятий. Быть в великолепной форме и продолжать трудиться. Это показывает правильные ориентиры нашему молодому поколению, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий