Винер о санкциях: «Нам отрубили голову, подтянули хвост, и получилось нечто среднее. Уже многие готовы поднять руки»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Кубок России Политика Р-Спорт Чемпионат мира по спортивной гимнастике Гимнастика

Ирина Винер считает, что нужно проводить соревнования с дружественными странами.

«В условиях давления и безапелляционного унижения нашей страны в международных федерациях нам необходимо создавать новые организации, которые не будут входить в международные федерации, а будут приглашать [спортсменов] участвовать в соревнованиях с дружественными странами.

Нам отрубили голову, подтянули хвост, и получилось нечто среднее. Уже многие готовы поднять руки.

Мы ищем новые формы и находим их. Это и соревнования по двум видам программы художественной гимнастики, и концерты. Патриотические концерты.

У нас идут бесконечные соревнования для взрослых и детей. Представители 86 регионов примут участие в финале Кубка России в Екатеринбурге, не считая иностранцев. Такого количества [спортсменов] нет даже на чемпионатах мира», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирина Винер.

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31 комментарий

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Павел Сморщков
"Нам отрубили голову, подтянули хвост и получилось нечто среднее. Уже многие готовы поднять руки". ...Какие камасутровые фантазии... Даже представить себе невозможно, как это...
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Мистер Уайт
Хотелось бы посмотреть на хвост Винер.
+26
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grevestor
Ответ Мистер Уайт
Хотелось бы посмотреть на хвост Винер.
Извращенец!
+15
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Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошо быть женой миллиардера.
Можно нести любую чушь.
+12
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Великий Кукурузо
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так весь смысл рос.спорта - утереть нос западу, а сейчас какой смысл?😬
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Анатолий Magicbrain
Тебя и конкретно тебя, до всех этих украинских событий отстранили за хамство и ругань. Даже если бы не было спортивных санкций - ни на какую олимпиаду, тебя-как невоспитанного и некультурного человека, просто бы не пустили. Так что вой этот свой на болотах можешь поумерить, никто не купится. Вон даже Пу сегодня на твою ахинейную речь промолчал и не сказал ни слова.
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Atsuktuvas
Хоть бы такое не приснилось теперь...
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A K
Вот она и нашла себя на старости лет: организатор патриотических концертов. Прямо на яхте Усманова, видимо.
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Beloded2007
"Уже многие готовы поднять руки и раздвинуть ноги", - добавила Винер.
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Костя Кот
патриотические концерты с отрубленной головой
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tolgol1974
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошо быть женой миллиардера. Можно нести любую чушь.
Очередная ересь от поехавших кукухой бабуль.роднина.свингер.иванова.журова тоже стремится в высшую лигу.Очень жаль что здесь дисквалифициркют за бранные слова.А так охота высказпться
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Олег Бурма
Ответ karlsson27
А зачем эта авантюра дружественным странам?
"Дружественным"?
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Angelgirl
Ну отрезали вам и хрен бы с вами! Нас это не касается.
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grevestor
Идет суд над удавом, все собрались и обсуждают какое наказание ему вынести.
Слоненок: А давайте отрежем удаву голову...
- Нет, нет, это очень жестоко!!давайте придумаем что-нибудь другое.
Слоненок: А давайте отрежем удаву голову...
- Нет, ты что! давайте думать дальше!
Мартышка: А давайте отрежем удаву хвост!
Слоненок: Дааа! и по самую голову!
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Заблудившийся
А, "девка" то, до сих пор ...горячая :)))
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Altim
Вместо Олимпиады - патриотические концерты! Величие, к которому вы стремились! Браво!
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karlsson27
А зачем эта авантюра дружественным странам?
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Antispa
Подняли руки?...А руки то вот они....
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Вячеслав Пустохин
Пропустим ОИ26, а дальше поток бегущих спортсменов будет не остановить
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Qwarrz Qaqa
Мужу Усмонову тоже подрубил конечности или он такой же худышка ходит?
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дикийоскар
И это в то время, пока другие делают ноги!
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Анатолий Magicbrain
Ответ Gulnara Sadykova
Комментарий скрыт
Вы- это про уважение. К Винер уже давно даже остатков уважения нет. А так, знаю конечно. Доходчиво объяснил?
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leon01
Танцы на костре
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Черный Дворник
нда......
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Pertinax Gandi
Шо же енто за чудище такое получилось? 😯
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