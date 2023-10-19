Винер о санкциях: «Нам отрубили голову, подтянули хвост, и получилось нечто среднее. Уже многие готовы поднять руки»
Ирина Винер считает, что нужно проводить соревнования с дружественными странами.
«В условиях давления и безапелляционного унижения нашей страны в международных федерациях нам необходимо создавать новые организации, которые не будут входить в международные федерации, а будут приглашать [спортсменов] участвовать в соревнованиях с дружественными странами.
Нам отрубили голову, подтянули хвост, и получилось нечто среднее. Уже многие готовы поднять руки.
Мы ищем новые формы и находим их. Это и соревнования по двум видам программы художественной гимнастики, и концерты. Патриотические концерты.
У нас идут бесконечные соревнования для взрослых и детей. Представители 86 регионов примут участие в финале Кубка России в Екатеринбурге, не считая иностранцев. Такого количества [спортсменов] нет даже на чемпионатах мира», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирина Винер.
Можно нести любую чушь.
Слоненок: А давайте отрежем удаву голову...
- Нет, нет, это очень жестоко!!давайте придумаем что-нибудь другое.
Слоненок: А давайте отрежем удаву голову...
- Нет, ты что! давайте думать дальше!
Мартышка: А давайте отрежем удаву хвост!
Слоненок: Дааа! и по самую голову!