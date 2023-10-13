Лала Крамаренко: «Нам разрешают выступать под любую музыку. Согласовываем ее с Винер. Стараемся брать нашу музыку, классику»

Крамаренко рассказала, что российские гимнастки могут выступать под любую музыку.

Сегодня Лала Крамаренко завоевала три золотых медали в упражнениях с отдельными снарядами в финале Кубка сильнейших в Москве.

«Нам разрешают выступать под любую музыку. Мы согласовываем ее с Ириной Александровной ( ). Стараемся брать нашу музыку, классику», – сказала гимнастка.