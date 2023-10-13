Лала Крамаренко: «Нам разрешают выступать под любую музыку. Согласовываем ее с Винер. Стараемся брать нашу музыку, классику»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко музыка Гимнастика

Крамаренко рассказала, что российские гимнастки могут выступать под любую музыку.

Сегодня Лала Крамаренко завоевала три золотых медали в упражнениях с отдельными снарядами в финале Кубка сильнейших в Москве. 

«Нам разрешают выступать под любую музыку. Мы согласовываем ее с Ириной Александровной (Винер). Стараемся брать нашу музыку, классику», – сказала гимнастка.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Правильно, осторожность прежде всего, а также согласование с руководством. А то один фигурист не согласовал, так его быстро приструнили. Нечего тут самовольничать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий