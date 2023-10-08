«Хочу высказать сожаление по поводу победы Симоны Байлс. На нее же смотреть страшно!» Родионенко о чемпионате мира

Тренер российских гимнасток выразила сожаление из-за успехов Симоны Байлс на ЧМ.

В октябре американка выиграла золото в командном и личном многоборье на турнире в Антверпене. Таким образом, она стала 21-кратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.

«Хочу высказать свое сожаление по поводу победы Байлс. Это же безобразие! Это что? Гимнастика? На нее же смотреть страшно! Как вы считаете, есть там какая‑то эстетика? Там смотреть просто не на что. У нее нет классного исполнения, одна трудность. Только за счет трудности она побеждает.

Сейчас мы будем ставить эти вопросы перед международной федерацией. Что у нас должно преобладать? Красота и класс исполнения должны выходить на первый план согласно правилам. Или мы будем идти только по пути трудности? Тогда во что превратится спортивная гимнастика? Удивлять какими‑то трюками? Это большой вопрос.

На этом чемпионате мира мы, к сожалению, не увидели ни одной гимнастки с высоким классом исполнения. Могу только отметить, разве что, китаянку на брусьях. Разочарование», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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