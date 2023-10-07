Симона Байлс обошла Виталия Щербо по количеству наград на ЧМ и Олимпиадах

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Американка Симона Байлс стала самой титулованной гимнасткой в истории.

Накануне Байлс выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Антверпене. Для нее это 34-я медаль главных стартов в карьере. 

Американка превзошла достижение белоруса Виталия Щербо, на счету которого 33 медали: 10 олимпийских (6-0-4) и 23 – с чемпионатов мира (12-7-4). 

Байлс завоевала семь олимпийских наград (4-1-2) и 27 медалей чемпионатов мира (21-3-3). 

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