Симона Байлс обошла Виталия Щербо по количеству наград на ЧМ и Олимпиадах

Американка Симона Байлс стала самой титулованной гимнасткой в истории.

Накануне Байлс выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Антверпене. Для нее это 34-я медаль главных стартов в карьере.

Американка превзошла достижение белоруса , на счету которого 33 медали: 10 олимпийских (6-0-4) и 23 – с чемпионатов мира (12-7-4).

Байлс завоевала семь олимпийских наград (4-1-2) и 27 медалей чемпионатов мира (21-3-3).