FIG предоставила российским гимнастам по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира Валентина Родионенко Матч ТВ Гимнастика

Тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказал о допуске к международным стартам.

«FIG выделила России по три мужских и женских места на этапы Кубка мира весной в нейтральном статусе. Это произошло на последнем совещании исполкома федерации.

Они сказали, что в случае попадания в призеры будет получена путевка на Олимпийские игры.

Когда мы спросили про нейтральный статус, нам ответили, что дадут разъяснения в ближайшие недели. Прошло два месяца — ждем до сих пор», — сказала Валентина Родионенко.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Zinkov
FIG нам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий