FIG предоставила российским гимнастам по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году

Тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказал о допуске к международным стартам.

«FIG выделила России по три мужских и женских места на этапы Кубка мира весной в нейтральном статусе. Это произошло на последнем совещании исполкома федерации.

Они сказали, что в случае попадания в призеры будет получена путевка на Олимпийские игры.

Когда мы спросили про нейтральный статус, нам ответили, что дадут разъяснения в ближайшие недели. Прошло два месяца — ждем до сих пор», — сказала Валентина Родионенко.