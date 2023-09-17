FIG предоставила российским гимнастам по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году
Тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказал о допуске к международным стартам.
«FIG выделила России по три мужских и женских места на этапы Кубка мира весной в нейтральном статусе. Это произошло на последнем совещании исполкома федерации.
Они сказали, что в случае попадания в призеры будет получена путевка на Олимпийские игры.
Когда мы спросили про нейтральный статус, нам ответили, что дадут разъяснения в ближайшие недели. Прошло два месяца — ждем до сих пор», — сказала Валентина Родионенко.
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