Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Байлс победила в индивидуальном многоборье и взяла 21-е золото ЧМ

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Симона Байлс стала 21-кратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.

6 октября американка выиграла индивидуальное многоборье на турнире в Антверпене.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2023

Антверпен, Бельгия

Женщины

Индивидуальное многоборье

1. Симона Байлс (США) – 58,399

2. Ребека Андраде (Бразилия) – 56,766

3. Шилез Джонс (США) – 56,332

4. Цю Цююань (Китай) – 54,799

5. Алиса Д’Амато (Италия) – 54,265

6. Эйтора Торсдоттир (Нидерланды) – 54,098

7. Элис Кинселла (Великобритания) – 54,032

8. Кайлия Немур (Алжир) – 53,966

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