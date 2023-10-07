Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Байлс победила в индивидуальном многоборье и взяла 21-е золото ЧМ
Симона Байлс стала 21-кратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.
6 октября американка выиграла индивидуальное многоборье на турнире в Антверпене.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2023
Антверпен, Бельгия
Женщины
Индивидуальное многоборье
1. Симона Байлс (США) – 58,399
2. Ребека Андраде (Бразилия) – 56,766
3. Шилез Джонс (США) – 56,332
4. Цю Цююань (Китай) – 54,799
5. Алиса Д’Амато (Италия) – 54,265
6. Эйтора Торсдоттир (Нидерланды) – 54,098
7. Элис Кинселла (Великобритания) – 54,032
8. Кайлия Немур (Алжир) – 53,966
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