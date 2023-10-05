Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Американки победили в командном многоборье, это 20-е золото в карьере Байлс

Теги спортивная гимнастика результаты сборная США жен сборная Китая жен сборная Италии жен сборная Великобритании жен сборная Японии жен Симона Байлс сборная Бразилии жен сборная Нидерландов жен сборная Франции жен Чемпионат мира по спортивной гимнастике Гимнастика

Женская сборная США выиграла командное многоборье на чемпионате мира по гимнастике.

В составе победителей 20-е золото в карьере завоевала Симона Байлс.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Антверпен, Бельгия

Женщины

Командное многоборье

1. США – 167,729

2. Бразилия – 165,530

3. Франция – 164,064

4. Китай – 163,162

5. Италия – 162,997

6. Великобритания – 161,864

7. Нидерланды – 159,563

8. Япония – 157,496

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Обидно за наших.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Байлс должна на нарколимпиаде выступать. Она официально и "законно" на стимуляторах с детства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Galym1968
Ну вот даже вся насквозь в допинге байлз выступает спокойно себе, чето нет ни слова про нее, все истратили на Камилу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий