Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Американки победили в командном многоборье, это 20-е золото в карьере Байлс

Женская сборная США выиграла командное многоборье на чемпионате мира по гимнастике.

В составе победителей 20-е золото в карьере завоевала .

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Антверпен, Бельгия

Женщины

Командное многоборье

1. США – 167,729

2. Бразилия – 165,530

3. Франция – 164,064

4. Китай – 163,162

5. Италия – 162,997

6. Великобритания – 161,864

7. Нидерланды – 159,563

8. Япония – 157,496