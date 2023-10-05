Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Американки победили в командном многоборье, это 20-е золото в карьере Байлс
Женская сборная США выиграла командное многоборье на чемпионате мира по гимнастике.
В составе победителей 20-е золото в карьере завоевала Симона Байлс.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Антверпен, Бельгия
Женщины
Командное многоборье
1. США – 167,729
2. Бразилия – 165,530
3. Франция – 164,064
4. Китай – 163,162
5. Италия – 162,997
6. Великобритания – 161,864
7. Нидерланды – 159,563
8. Япония – 157,496
3 комментария