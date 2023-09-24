Депутат Терюшков о деле Валиевой в CAS: «Ее накажут, любители третейского суда покудахтают, да сами же приведут приговор в исполнение на территории России»

Депутат Роман Терюшков скептически высказался о деле Камилы Валиевой в CAS.

26–28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по допинг-делу российской фигуристки. В декабре 2021 года она сдала положительный тест на триметазидин.

«К сожалению, ряд российских спортивных функционеров и политиков души не чаят в третейском суде CAS, которому мы передали право вершить судьбы российских граждан и закрепили для пущего дела это в нашем национальном праве.

Пока мы слушаем их аргументы о пользе передачи спортивного суверенитета России в заботливые руки транснациональных корпораций коллективного Запада, мы из статуса обвиняемых не выйдем никогда. Валиеву накажут, любители третейского суда покудахтают, да сами же приведут приговор в исполнение на территории России, как это сделали с Иваном Куляком.

Под видом борьбы с допингом международные структуры сражаются с Россией не одно десятилетие. На это лоббисты западного коленопреклонения усиливают колониальную зависимость России в спорте, внося в наши законы все больше полезных для политических западных санкций «закладок».

Делается это под известные лозунги о необходимости выполнения требований карателей, а не то последует ужасная изоляция и тогда все – конец отечественному спорту, управляемому из Швейцарии», – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?