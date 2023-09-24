Депутат Терюшков о деле Валиевой в CAS: «Ее накажут, любители третейского суда покудахтают, да сами же приведут приговор в исполнение на территории России»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике CAS женское катание Политика Роман Терюшков Камила Валиева Иван Куляк Фигурное катание

Депутат Роман Терюшков скептически высказался о деле Камилы Валиевой в CAS.

26–28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по допинг-делу российской фигуристки. В декабре 2021 года она сдала положительный тест на триметазидин.

«К сожалению, ряд российских спортивных функционеров и политиков души не чаят в третейском суде CAS, которому мы передали право вершить судьбы российских граждан и закрепили для пущего дела это в нашем национальном праве.

Пока мы слушаем их аргументы о пользе передачи спортивного суверенитета России в заботливые руки транснациональных корпораций коллективного Запада, мы из статуса обвиняемых не выйдем никогда. Валиеву накажут, любители третейского суда покудахтают, да сами же приведут приговор в исполнение на территории России, как это сделали с Иваном Куляком.

Под видом борьбы с допингом международные структуры сражаются с Россией не одно десятилетие. На это лоббисты западного коленопреклонения усиливают колониальную зависимость России в спорте, внося в наши законы все больше полезных для политических западных санкций «закладок».

Делается это под известные лозунги о необходимости выполнения требований карателей, а не то последует ужасная изоляция и тогда все – конец отечественному спорту, управляемому из Швейцарии», – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Он реально что-то забористое принимает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pakita
Боже мой, что он несёт!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Терюшков, как всегда, в своём репертуаре!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий