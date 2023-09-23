Василий Титов: «Санкции Канады – вещь неприятная. Но они не помешают Нагорному заниматься любимым делом и быть лучшим гимнастом России»
Титов заявил, что канадские санкции не могут существенно повлиять на Нагорного.
Сегодня стало известно, что олимпийский чемпион Никита Нагорный включен в санкционный список Канады. Он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».
«Считаю Никиту очень сильным и разносторонним человеком, который занимается не только гимнастикой, но и большим количеством очень важной и общественно полезной деятельности.
Санкции Канады, конечно, вещь неприятная, но вряд ли они могут сыграть какую-то существенную роль в том, чтобы и Россия, и спортивная гимнастика, и лично Никита Нагорный, как спортсмен, продолжали развиваться.
Канадские санкции не мешают Нагорному заниматься любимым делом, участвовать в чемпионате России, в Кубке России и быть лучшим гимнастом страны», – заявил глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный включен в санкционный список Канады
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