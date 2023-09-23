Василий Титов: «Санкции Канады – вещь неприятная. Но они не помешают Нагорному заниматься любимым делом и быть лучшим гимнастом России»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике ФСГР Никита Нагорный Василий Титов Гимнастика

Титов заявил, что канадские санкции не могут существенно повлиять на Нагорного.

Сегодня стало известно, что олимпийский чемпион Никита Нагорный включен в санкционный список Канады. Он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».

«Считаю Никиту очень сильным и разносторонним человеком, который занимается не только гимнастикой, но и большим количеством очень важной и общественно полезной деятельности.

Санкции Канады, конечно, вещь неприятная, но вряд ли они могут сыграть какую-то существенную роль в том, чтобы и Россия, и спортивная гимнастика, и лично Никита Нагорный, как спортсмен, продолжали развиваться.

Канадские санкции не мешают Нагорному заниматься любимым делом, участвовать в чемпионате России, в Кубке России и быть лучшим гимнастом страны», – заявил глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов. 

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный включен в санкционный список Канады

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