Валентина Родионенко: «Ходят разговоры, что надо отказываться от иностранной музыки. Но официального распоряжения пока не вышло»
Валентина Родионенко высказалась об отказе от использования иностранной музыки.
Ранее фигуристу Петру Гуменнику запретили исполнять программу под Rammstein.
«Ходят такие разговоры, что надо отказываться от иностранных музыкальных произведений, что у нас своих композиций достаточно.
Но официального распоряжения пока не вышло, мы все время на связи с руководством федерации.
Это (запрет на музыку) похоже на попытки прославиться каких‑то людей, иногда такие абсурдные вещи говорят», – сказала тренер сборной РФ по спортивной гимнастике.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
И это только полтора года прошло. Дальше - больше
Сегодня ты танцуешь тверк, а завтра президента сверг.
Биттлз, Queen - нельзя!
Отлично 🤦🏻♂️
А еще нужно пересмотреть российских исполнителей, у которых жены/мужья иностранцы - это ж ненадежные люди. Кто знает, что у них на уме.
Дурдом... Даже не верится, что это происходит.
Надеюсь, у кого надо, мозги на месте, и им дадут по шапке.