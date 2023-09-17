Валентина Родионенко: «Ходят разговоры, что надо отказываться от иностранной музыки. Но официального распоряжения пока не вышло»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Петр Гуменник Матч ТВ музыка Гимнастика

Валентина Родионенко высказалась об отказе от использования иностранной музыки.

 Ранее фигуристу Петру Гуменнику запретили исполнять программу под Rammstein.

«Ходят такие разговоры, что надо отказываться от иностранных музыкальных произведений, что у нас своих композиций достаточно.

Но официального распоряжения пока не вышло, мы все время на связи с руководством федерации.

Это (запрет на музыку) похоже на попытки прославиться каких‑то людей, иногда такие абсурдные вещи говорят», – сказала тренер сборной РФ по спортивной гимнастике.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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63 комментария

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Gleb
Хорошо разогнались, не останавливайтесь. Уже детей по обмену в Северную Корею отправлять собираются.

И это только полтора года прошло. Дальше - больше
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Lilia Sadykova
а ещё обязательно нужно запретить всех иностранных поэтов, писателей, художников, музыкантов. Пипл схавает, а жена Пескова будет продолжать щеголять в Диоре рассказывая какой Запад плохой
+52
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БезызбежноНаКрасный
Сегодня он играет джаз, а завтра - Родину продаст! ©
+31
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Мистер Уайт
В топку иностранную музыку, даёшь Гребенщикова, Земфиру, Оксимирона и Володю Котлярова.
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RusVector
И Моцарта и Бетховена давайте запретим, а что - иностранные композиторы! Фильмы давайте все запретим, книги начнем сжигать. Ну не д##### такие решения принимают?
+23
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kate_ko
Катайте под Шамана, нормально будет. Ненуачо, на памятниках его уже цитируют. Мы как общество в порядке 🤯
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Саша Пушкин
Ответ БезызбежноНаКрасный
Сегодня он играет джаз, а завтра - Родину продаст! ©
В 10-х это выражение перефразировали, на фоне недовольства дорогих россиян похабным танцем:
Сегодня ты танцуешь тверк, а завтра президента сверг.
+16
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Мэй Касахара
Скрепно 🤞
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Oleg Olegov
Лучше всего сразу под речи Путина выступать.
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Manatusik
Как по мне полный бред, если так сделают.
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konza
Пральна, а то наслушаются Фреди Меркьюри и сами знаете чего. Лучше нашего родного мужика Чайковского, например. Хотя погодите..
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Ярик01
Сериал "Клиника"
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Jan Vorontsov
Да и среди отечественных полно иноагентов, чтобы не было соблазнов, надо всем под Шамана катать, можно ещё Любэ.
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Лимит Лимитович
Какой же тупой позор
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Игорь Новиков
Те, кто это придумал, пусть откажутся от иностранных авто, телефонов, одежды и всего остального. Только свое!
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ZdenekTheMAn
Ответ Мистер Уайт
В топку иностранную музыку, даёшь Гребенщикова, Земфиру, Оксимирона и Володю Котлярова.
Тонко
+8
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RusVector
Скоро спортсмены уезжать начнут массово просто ...
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lenson
Какая-нибудь шиза вроде Мизулиной поди
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Игорь Васильев
Вместо Рамштайн Ария, вместо Квин Ласковый май
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Mbest77
Бузова и Шаман - можно
Биттлз, Queen - нельзя!

Отлично 🤦🏻‍♂️
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Алеся Ткаченко
Ну вот а то все на Москвину катили.Не она тут решает это шиза вышестоящих инстанций.
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garovatat
Ахринеть.... музыку оставьте в покое блин! Любую. Классику тоже запретим? Вагнера, Моцарта? Совсем уже. Неужели наша история идет настолько по спирали?? Что за перегибы нафик? Патриот может прекрасно работать на страну, на людей и при этом любить и слушать Мuse, а оппортунист - рвать бюджет под крикливые лицемерные лозунги, как рутковские. Оценивайте людей по делам их!
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Kareglazaya
Ответ RusVector
И Моцарта и Бетховена давайте запретим, а что - иностранные композиторы! Фильмы давайте все запретим, книги начнем сжигать. Ну не д##### такие решения принимают?
Тогда и Чайковского тоже. В рамках запрета на пропаганду того самого)))
А еще нужно пересмотреть российских исполнителей, у которых жены/мужья иностранцы - это ж ненадежные люди. Кто знает, что у них на уме.
Дурдом... Даже не верится, что это происходит.
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Alla Belova
Это просто целенаправленное вредительство псевдопатриотов, как раз для дискредитации власти и недовольства в обществе.
Надеюсь, у кого надо, мозги на месте, и им дадут по шапке.
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Алексей Токарев
Может сначала депутаты откажутся от иностранного гражданства.
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