Валентина Родионенко: «Гимнастам не хватает международных стартов. Своих турниров достаточно, но хочется, чтобы ребята учились, развивались»

Валентина Родионенко заявила, что никто из гимнастов не собирается завершать карьеру.

– Нужно ли нашим гимнастам больше внутренних соревнований?

– Нет, всего хватает. Нам не хватает международных стартов. Вот мы сейчас часто ездим в Беларусь, они – к нам. Белорусы у нас постоянно на «Круглом» находятся.

Понимаете, когда соперник слабее тебя, это нам удовлетворения не приносит. Они – да, получают, учатся, но мы... Хочется, чтобы наши ребята тоже учились, развивались. Этого нам не хватает, и именно международные старты дают нам это. А своих турниров у нас достаточно.

К белорусам постоянно ездим, проводим сборы. В следующем году много стартов, так что и в этом плане все в порядке: Игры БРИКС, Игры дружбы. Думаю, что на Игры дружбы придут многие, потому что после Олимпиады они перестанут бояться и начнут соревноваться с нами.

– В прошлом году Лилия Ахаимова приостановила карьеру, остальные парни и девушки, победившие в Токио, пусть по-разному, но выступают. Из наших олимпийцев кто-то готов завершить карьеру?

– Завершить карьеру не готов никто. Мы думали, что , так как он самый старший, но он говорит, что нет. «Пока потренируюсь», – сообщил он. тоже об этом не думает.

Перед отъездом сюда у нас с ним был серьезный разговор, потому что у него стало много общественных нагрузок. Кроме того, он же еще блогер, но он тренируется.

Если бы Никита тренировался в полную силу, то ни у кого не было бы шансов. Ну Никита – это особый человек. Такие часто не рождаются, – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.