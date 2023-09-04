Валентина Родионенко: «Гимнастам не хватает международных стартов. Своих турниров достаточно, но хочется, чтобы ребята учились, развивались»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Давид Белявский Никита Нагорный Гимнастика

Валентина Родионенко заявила, что никто из гимнастов не собирается завершать карьеру.

– Нужно ли нашим гимнастам больше внутренних соревнований?

– Нет, всего хватает. Нам не хватает международных стартов. Вот мы сейчас часто ездим в Беларусь, они – к нам. Белорусы у нас постоянно на «Круглом» находятся.

Понимаете, когда соперник слабее тебя, это нам удовлетворения не приносит. Они – да, получают, учатся, но мы... Хочется, чтобы наши ребята тоже учились, развивались. Этого нам не хватает, и именно международные старты дают нам это. А своих турниров у нас достаточно.

К белорусам постоянно ездим, проводим сборы. В следующем году много стартов, так что и в этом плане все в порядке: Игры БРИКС, Игры дружбы. Думаю, что на Игры дружбы придут многие, потому что после Олимпиады они перестанут бояться и начнут соревноваться с нами.

– В прошлом году Лилия Ахаимова приостановила карьеру, остальные парни и девушки, победившие в Токио, пусть по-разному, но выступают. Из наших олимпийцев кто-то готов завершить карьеру?

– Завершить карьеру не готов никто. Мы думали, что Белявский, так как он самый старший, но он говорит, что нет. «Пока потренируюсь», – сообщил он. Никита Нагорный тоже об этом не думает.

Перед отъездом сюда у нас с ним был серьезный разговор, потому что у него стало много общественных нагрузок. Кроме того, он же еще блогер, но он тренируется.

Если бы Никита тренировался в полную силу, то ни у кого не было бы шансов. Ну Никита – это особый человек. Такие часто не рождаются, – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

1 комментарий

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Andrey Mitkov
А бабушку никто не спросил посчитать количество стартов на национальном уровне? 2 российских + 2 белорусских - это достаточно??? Может быть, в федерации уже назначат нового - адекватного - спикера?
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