Родионенко об Олимпиаде: «Думаю, наше высшее руководство может согласиться на выступление без флага и гимна, но не на остальные условия»

Валентина Родионенко оценила слова Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Интересы должны быть, но не только их, конечно. Как это будет выглядеть, если нас пытаются допускать как беженцев и нейтральных спортсменов? Условия допуска еще эти. Думаю, что Владимир Владимирович в курсе, что условия такие, что буквально просят отказаться от своей страны.

Я думаю, что все эти разговоры вокруг темы идут ближе к решению этого вопроса. Думаю, что наше высшее руководство может согласиться на выступление без флага и гимна, но не на остальные условия. Это неприемлемо, не может наш президент согласиться на то, чтобы наш спортсмен отказался от России.

Будем ждать в октябре очередное совещание и что они на нем придумают. Те рекомендации, которые были, не отменены. Посмотрим, мы все время в ожидании», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.