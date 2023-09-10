Анна Попова: «Винер – очень вдохновляющий человек, позитивный, добрый. У нее удивительные способности и энергетика»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Анна Попова Гимнастика

Гимнастка Анна Попова назвала Ирину Винер невероятным тренером.

Попова – чемпионка России 2023 года по художественной гимнастике. 

– Невероятный тренер, у нее удивительные способности и энергетика! Приходишь в зал без настроения, смотришь ей в глаза – и у тебя появляется очень много энергии, хочется тренироваться. Она столько всего делает помимо спорта!

– Помните вашу первую встречу?

– Мне было шесть лет, меня привезли в Новогорск показать, там и встретились. В следующий раз я ее увидела, когда меня взяли на фестиваль Алины Кабаевой, я была еще совсем маленькая и выступала в номере вместе с Диной и Ариной.

– Какие эмоции были от первой встречи?

– Сначала было очень страшно. Я боялась подойти сфотографироваться. Потом поняла то, что на самом деле не страшно, даже наоборот.

Это очень вдохновляющий человек, очень позитивный, добрый – не всегда, конечно, в нужные моменты она и поругает, и похвалит. В этом плане Ирина Александровна невероятна, – сказала Попова. 

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