Гимнастка Попова: «Щербакова – моя самая любимая фигуристка. Знаю, как тяжело она готовилась к Олимпийским играм»

Гимнастка Анна Попова назвала Анну Щербакову любимой фигуристкой.

Попова – чемпионка России-2023 по художественной гимнастике, ранее она побеждала на первенствах Москвы и России среди юниоров.

– За какими видами спорта следите?

– За спортивной гимнастикой и фигурным катанием.

– Кого можете выделить?

– Из фигурного катания – Аню Щербакову, потому что я с ней дружу. Знаю, как тяжело она готовилась к Олимпийским играм, знаю ее истории. Это моя самая любимая фигуристка, мне она очень нравится.

Из спортивной гимнастики из девочек нравится Ангелина Мельникова и Вика Листунова. Из мужчин, конечно, Никита Нагорный, – сказала Попова.

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