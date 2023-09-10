Гимнастка Попова: «Щербакова – моя самая любимая фигуристка. Знаю, как тяжело она готовилась к Олимпийским играм»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика женское катание сборная России (художественная гимнастика) Ангелина Мельникова Никита Нагорный Анна Щербакова Виктория Листунова Анна Попова Фигурное катание

Гимнастка Анна Попова назвала Анну Щербакову любимой фигуристкой.

Попова – чемпионка России-2023 по художественной гимнастике, ранее она побеждала на первенствах Москвы и России среди юниоров. 

– За какими видами спорта следите?

– За спортивной гимнастикой и фигурным катанием.

– Кого можете выделить?

 – Из фигурного катания – Аню Щербакову, потому что я с ней дружу. Знаю, как тяжело она готовилась к Олимпийским играм, знаю ее истории. Это моя самая любимая фигуристка, мне она очень нравится.

Из спортивной гимнастики из девочек нравится Ангелина Мельникова и Вика Листунова. Из мужчин, конечно, Никита Нагорный, – сказала Попова. 

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15 комментариев

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Тайга86
Выбор замечательный. Но...вообще есть в природе хоть один фигурист, который легко готовился к ОИ, без своей, личной, уникальной истории?
+21
-8
+13
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Мурманчанин37
Хороший вкус
+23
-12
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закрыт по беспределу
Заги-секта не любит такие заявления
+14
-7
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Док Аксель
Две спортивные Анны дружат, общаются и интересуются не только своим видом спорта. Подготовка и участие в ОИ это большой и упорный труд через который проходят многие спортсмены.
+11
-5
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ДИОНИС
Очень хороший выбор от гимнастки Анны Поповой!
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-6
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Денис Коваль
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ RusVector
Щербакова - самая красивая фигуристка по мнению Лайшева. А вы как думаете ?
Красота Анна очевидна для всех нормальных людей. И внешность, и внутренняя красота тоже.
+7
-4
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Raduga
Ответ Тайга86
Выбор замечательный. Но...вообще есть в природе хоть один фигурист, который легко готовился к ОИ, без своей, личной, уникальной истории?
Есть ли такой спортсмен?
+3
-1
+2
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наталья Головченко
Ответ RusVector
Щербакова - самая красивая фигуристка по мнению Лайшева. А вы как думаете ?
Так же. Скромность и интеллигентность украшает)))
+8
-6
+2
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Алексей Токарев
Все любят Аню, за её прекрасное катание и пробивной характер.
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Денис Коваль
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Аня у многих спорстменок самая любимая фигуристка.
И понятно, почему. Талантливая, умная, дружелюбная, сильнейшая чемпионка.
+8
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RusVector
Щербакова - самая красивая фигуристка по мнению Лайшева. А вы как думаете ?
+8
-8
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Тайга86
Ответ Raduga
Есть ли такой спортсмен?
Абсолютно верно.
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Tatuana
Ответ RusVector
Щербакова - самая красивая фигуристка по мнению Лайшева. А вы как думаете ?
А как по вашему мнению ?
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