«Надо предложить Винер и Жулину. Можно придумать очень интересное шоу». Гимнастка Крамаренко о совместных выступлениях с фигуристками

Гимнастка Крамаренко считает, что Винер и Жулин могут сделать совместное шоу.

– В фигурном катании есть показательные выступления, в художественной гимнастике – концерты. Никогда не думали, что можно объединить эти два вида спорта в одно и сделать общее шоу?

– Прям в точку, надо сделать что-то совместное. Надо предложить нашей Ирине Александровне (Винер) и Александру Жулину. Думаю, можно придумать очень интересное шоу, и это будет единственное такое шоу на весь мир.

– Под какую композицию видите общий номер?

– Надо делать спектакль, здесь одной композицией не обойдемся. Подумаем, – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко.

На данный момент Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике, Жулин тренирует фигуристов в танцах на льду.