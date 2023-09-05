«Надо предложить Винер и Жулину. Можно придумать очень интересное шоу». Гимнастка Крамаренко о совместных выступлениях с фигуристками

Теги сборная России художественная гимнастика Ирина Винер Александр Жулин сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко ледовые шоу Фигурное катание

Гимнастка Крамаренко считает, что Винер и Жулин могут сделать совместное шоу.

– В фигурном катании есть показательные выступления, в художественной гимнастике – концерты. Никогда не думали, что можно объединить эти два вида спорта в одно и сделать общее шоу?

– Прям в точку, надо сделать что-то совместное. Надо предложить нашей Ирине Александровне (Винер) и Александру Жулину. Думаю, можно придумать очень интересное шоу, и это будет единственное такое шоу на весь мир.

– Под какую композицию видите общий номер?

– Надо делать спектакль, здесь одной композицией не обойдемся. Подумаем, – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко.

На данный момент Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике, Жулин тренирует фигуристов в танцах на льду.

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4 комментария

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Brokkoli
Надо подумать как бы еще синхронное плавание добавить для пущего эффекта
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Natalia Solomakha
Помилуйте - этих шоу уже 100500, из каждого утюга и холодильника шоу. Мы понимаем, что вам как-то зарабатывать надо, но это смешно.
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Флер де Лис
Может, не надо?
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Katerina Sunny
А Жулин что ли всея ФК? Логичнее бывшей жене с госфинансированием. И весовая категория с Винер похожая.
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