Ирина Винер: «Мы воспитываем детей так, что они раскрашивают ноготочки в цвета флага России»

Ирина Винер рассказала, что ее ученицы красят ногти в цвета российского флага.

9 сентября во Дворце гимнастики Винер в Москве пройдет концерт, посвященный дню города.

– Что ожидается на концерте?

– Сегодня очень грандиозный праздник, день рождения Родины нашей и ее сердца – города Москвы. Для нас это очень важный спектакль, который мы приготовили. Хотя и другие спектакли тоже важны. День флага, День защитника Отечества, День Победы, День матери, – это тоже очень сильные праздники, которые у нас готовятся.

Это город, в котором мы живем, в котором выросли чемпионы; город, в котором находится наш дворец. Мы постарались сделать такой спектакль, который бы отразил всю красоту нашей необъятной Родины.

У нас есть Якутия, Ростов, Краснодар, Сочи, очень много регионов, которые находятся в разных часовых поясах. Все дети собрались здесь, они счастливы, они очень патриотичны. Вы увидите финал этого спектакля, когда выйдет золотой поток. Все шестилетние дети поют гимн.

Патриотизм заключается не в разговорах, а в деле. Когда они готовят программу, когда они много трудятся, стоят с живым голосом, музыкой и гимном России, это многое значит. Мы воспитываем детей так, что они раскрашивают ноготочки в цвета флага России, – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.