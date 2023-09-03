Ирина Винер: «Жир уродует всех, меня тоже. Я могу съесть кусок колбасы, заесть шоколадом, это ужасно»

Ирина Винер заявила, что «жир уродует всех».

– Девушки, которые идут в спорт, они жертвуют...

– Ничем они не жертвуют. Наркотиками? Всякими глупостями? Наоборот, они освобождены от этого дерьма. Они не кушают пирожные, мороженые. Жир, деньги и власть уродуют каждого по‑своему. Деньги и власть могут не изуродовать. Жир уродует всех, меня тоже.

– Как вы боретесь с лишним весом?

– Никак не борюсь, я очень плохой человек. Я говорю: «Девочки, вы должны брать хорошие качества: любовь к спорту, к родителям. Плохое не берите. Когда я раздеваюсь, свет выключается, когда вы раздеваетесь, свет включается». Я могу съесть кусок колбасы, заесть шоколадом, это ужасно, – сказала .

– Большая часть жизни проходит на вашей любимой работе. Какие самые любимые моменты?

– Все дело в том, что любимая работа – это любовь к детям. Я очень люблю детей, я считаю, что это лучшие люди на земле. В начале это все дети Бога, они все знают. Я часто с детьми советуюсь: по принятию на работу помощников, тренеров, хореографов. Я доверяю их мнению. Говорю родителям, чтобы почаще спрашивали у детей, что нужно делать, если в чем‑то сомневаются.

Метод кнута и пряника никто не отменял. Все знают, как становился Паганини. Жестокость – самое страшное слово для меня. Жесткость – да. Когда ребенка гладишь по голове без результата, он шарахается. Часто говорят: «Ирина Александровна – вторая мама», некоторые говорят: «Первая мама», – добавила глава .