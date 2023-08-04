Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики в октябре проведет слушания по жалобе Винер на двухлетнее отстранение

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики рассмотрит жалобу Ирины Винер в октябре.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

Еще одна причина отстранения – недопуск россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

27 марта Винер подала апелляцию на свое отстранение.

«Слушания по апелляции пройдут в октябре. Еще не решила, поеду ли туда», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»