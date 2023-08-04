Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики в октябре проведет слушания по жалобе Винер на двухлетнее отстранение

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Наталья Кузьмина GEF Гимнастика

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики рассмотрит жалобу Ирины Винер в октябре.

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме. 

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

Еще одна причина отстранения – недопуск россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

27 марта Винер подала апелляцию на свое отстранение. 

«Слушания по апелляции пройдут в октябре. Еще не решила, поеду ли туда», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

1 комментарий

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Ей ли жаловаться, она как никто обласкана руководством страны.
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