Давид Белявский: «Маринов боролся бы за третье место в многоборье на международных соревнованиях»

Белявский считает, что Маринов на международных стартах боролся бы за тройку.

Сегодня Даниел Маринов стал вторым в упражнениях на коне на Кубке России по спортивной гимнастике в Сочи. Накануне он одержал победу в многоборье.

– Хорошо, что у нас идет смена поколений. Ребята достойные!

– Какие места занимали бы эти ребята на международных соревнованиях?

– В многоборье Маринов боролся бы за третье место. Даниел с падением набирает хорошие баллы, но, конечно, ему еще нужно работать. Остальным тоже пока еще нужно доработать. Но отмечу «перекладину» у Сереги Найдина, – сказал .

Олимпийский чемпион сегодня занял пятое место в упражнениях на коне.

– Вы вообще стареете?

– Оказывается, что да, если отталкиваться от результатов. Бывают разные выступления, я к этому нормально отношусь.

– Но из года в год все‑таки тяжелее?