Давид Белявский: «Маринов боролся бы за третье место в многоборье на международных соревнованиях»
Белявский считает, что Маринов на международных стартах боролся бы за тройку.
Сегодня Даниел Маринов стал вторым в упражнениях на коне на Кубке России по спортивной гимнастике в Сочи. Накануне он одержал победу в многоборье.
– Хорошо, что у нас идет смена поколений. Ребята достойные!
– Какие места занимали бы эти ребята на международных соревнованиях?
– В многоборье Маринов боролся бы за третье место. Даниел с падением набирает хорошие баллы, но, конечно, ему еще нужно работать. Остальным тоже пока еще нужно доработать. Но отмечу «перекладину» у Сереги Найдина, – сказал Давид Белявский.
Олимпийский чемпион сегодня занял пятое место в упражнениях на коне.
– Вы вообще стареете?
– Оказывается, что да, если отталкиваться от результатов. Бывают разные выступления, я к этому нормально отношусь.
– Но из года в год все‑таки тяжелее?
– Конечно, да. Становится тяжелее входить в форму, тяжелее делать комбинации. Это основное. Отдельные элементы могу делать спокойно, – отметил гимнаст.
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