Давид Белявский: «Маринов боролся бы за третье место в многоборье на международных соревнованиях»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Кубок России Давид Белявский Сергей Найдин Даниел Маринов Гимнастика

Белявский считает, что Маринов на международных стартах боролся бы за тройку.

Сегодня Даниел Маринов стал вторым в упражнениях на коне на Кубке России по спортивной гимнастике в Сочи. Накануне он одержал победу в многоборье.

– Хорошо, что у нас идет смена поколений. Ребята достойные!

– Какие места занимали бы эти ребята на международных соревнованиях?

– В многоборье Маринов боролся бы за третье место. Даниел с падением набирает хорошие баллы, но, конечно, ему еще нужно работать. Остальным тоже пока еще нужно доработать. Но отмечу «перекладину» у Сереги Найдина, – сказал Давид Белявский.

Олимпийский чемпион сегодня занял пятое место в упражнениях на коне.

– Вы вообще стареете?

– Оказывается, что да, если отталкиваться от результатов. Бывают разные выступления, я к этому нормально отношусь.

– Но из года в год все‑таки тяжелее?

– Конечно, да. Становится тяжелее входить в форму, тяжелее делать комбинации. Это основное. Отдельные элементы могу делать спокойно, – отметил гимнаст.

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