Никита Нагорный о допуске россиян: «Каждый раз что-то меняется, и я уже не жду конкретного решения, просто живу, тренируюсь и выступаю»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Кубок России Никита Нагорный Гимнастика

Олимпийский чемпион Никита Нагорный оценил шансы допуска к международным стартам.

«Никогда не ожидаю каких-то решений, я просто тренируюсь и готовлюсь к соревнованиям. Вчера выступил достойно на Кубке России в вольных упражнениях и на коне, сегодня меня ждут еще три снаряда», – сказал спортсмен.

Нагорный также ответил на вопрос, может ли его работа в Юнармии осложнить шансы на получение нейтрального статуса, который нужен для международных соревнований.

«Я не думаю об этом. Не слежу за всем этим вообще. Сегодня говорят, что нас допускают, а завтра заявляют об обратном, потом опять допускают, после чего снова закрывают, то мы можем ехать с флагом, то – без флага, то вводится какой-то отбор, то – нет.

Каждый раз что-то меняется, и я уже не жду конкретного решения, просто живу, тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям и выступаю», – заявил он.

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